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Едмонд Назарян ще се бори за бронз на световното първенство в Астана

Едмонд Назарян ще се бори за бронз на световното първенство в Астана

26 Октомври, 2026 15:17 509 0

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Българският национал загуби на полуфиналите от арменеца Карен Асланян

Едмонд Назарян ще се бори за бронз на световното първенство в Астана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Едмонд Назарян се класира за битката за бронзовия медал в категория до 63 килограма на световното първенство по борба в класическия стил, което се провежда в Астана, Казахстан.

Българският национал загуби на полуфиналите от арменеца Карен Асланян с 4:12 и ще трябва да премине през репешажите, за да получи шанс да се качи на почетната стълбичка.

Назарян започна участието си в турнира с убедителна победа със 7:0 над индиеца Сахил Сахил. В следващия кръг той се изправи срещу европейския шампион от миналата година Керем Камал от Турция. Българинът показа силна борба и надделя с 11:6, с което продължи към четвъртфиналите.

Там синът на олимпийския шампион Армен Назарян се изправи срещу иранеца Мохамад Кешткар. Българският борец успя да се справи с трудните моменти в първата част, а след това наложи превъзходството си и записа две технични и ефективни действия, с които натрупа точки. Така Назарян стигна до победа с 8:1 и си осигури място сред най-добрите четирима в категорията.

След поражението на полуфинала българинът ще очаква да научи името на съперника си за схватката за бронзовото отличие. Той ще бъде определен след репешажите, които са насрочени за утре.


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