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Важно съобщение от Българската федерация по олимпийско таекуондо след трагедията със Слави Бинев

Важно съобщение от Българската федерация по олимпийско таекуондо след трагедията със Слави Бинев

26 Октомври, 2026 15:35 772 9

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  • извънредно съобщение-
  • олимпийско таекуондо-
  • български спорт

"Всички ние продължаваме да тъжим за загубата на нашия Президент!", се казва в изевлението

Важно съобщение от Българската федерация по олимпийско таекуондо след трагедията със Слави Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

От Българската федерация по олимпийско таекуондо направиха официално обръщение след трагичния инцидент, при който бе убит президентът на централата Слави Бинев. От институцията разпространиха ключова информация във връзка със възникналата ситуация и последвалите действия.

Ето какво написаха от федерацията:

"Скъпо Таекуондо семейство!

Всички ние продължаваме да тъжим за загубата на нашия Президент! Задължени сме да продължим неговото дело и желанието на г-н Бинев Таекуондо да бъде един от най-развитите спортове в България. В тази връзка излизаме с официална информация.

БФТ продължава да работи с пълни усилия за нормалното функциониране на Федерацията и всички процеси. Към този момент нищо не се променя относно тренировъчни процеси и предвидени участия на първенства. Всички Вие ще бъдете информирани за предстоящи организационни събития. Всеки от Вас, който има какъвто и да е въпрос, може да се обръща към първия вицепрезидент Христо Георгиев или към Изпълнителния директор д-р Александър Минев, както и на нашия имейл адрес.

Нека всички да бъдем като един юмрук и заедно да продължим напред към нови победи и златни медали."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И къде...

    8 1 Отговор
    ...,му е ,,важното"...?!

    Коментиран от #6

    15:39 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой

    7 1 Отговор
    Публично ще си направят сепуку ?

    Коментиран от #4

    15:41 26.10.2026

  • 4 А на народа му е -

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    - ...Непуку!

    15:47 26.10.2026

  • 5 Жителите на шау лийн

    6 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    15:47 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лоша реклама на таекундото

    2 0 Отговор
    Тоя Бинев който не го е хванал, той не го у бил. 90-те бил отвлечен и пребит от борците, после от Главния, а преди да го гръмне, турчина Еюб го удря в лицето. Да се чудиш за какво въобще е тренирал.

    15:54 26.10.2026

  • 9 Този беше голям наглец

    1 0 Отговор
    И с възрастта стана още по-голям. Това афектира Еюп и тй му удари шамар с куршум.

    15:59 26.10.2026

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