Важно съобщение от Българската федерация по олимпийско таекуондо след трагедията със Слави Бинев

От Българската федерация по олимпийско таекуондо направиха официално обръщение след трагичния инцидент, при който бе убит президентът на централата Слави Бинев. От институцията разпространиха ключова информация във връзка със възникналата ситуация и последвалите действия.

Ето какво написаха от федерацията:

"Скъпо Таекуондо семейство!

Всички ние продължаваме да тъжим за загубата на нашия Президент! Задължени сме да продължим неговото дело и желанието на г-н Бинев Таекуондо да бъде един от най-развитите спортове в България. В тази връзка излизаме с официална информация.

БФТ продължава да работи с пълни усилия за нормалното функциониране на Федерацията и всички процеси. Към този момент нищо не се променя относно тренировъчни процеси и предвидени участия на първенства. Всички Вие ще бъдете информирани за предстоящи организационни събития. Всеки от Вас, който има какъвто и да е въпрос, може да се обръща към първия вицепрезидент Христо Георгиев или към Изпълнителния директор д-р Александър Минев, както и на нашия имейл адрес.

Нека всички да бъдем като един юмрук и заедно да продължим напред към нови победи и златни медали."