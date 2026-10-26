Новини
Спорт »
Бг футбол »
Жребият за следващите две фази за Купата на България ще бъде изтеглен в четвъртък

Жребият за следващите две фази за Купата на България ще бъде изтеглен в четвъртък

26 Октомври, 2026 17:17 321 0

  • жребий-
  • купа на българия-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • бг футбол-
  • купа-
  • sesame купа на българия

Предстоят осминафинали и четвъртфинали

Жребият за следващите две фази за Купата на България ще бъде изтеглен в четвъртък - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на SESAME Купа на България ще се проведе на 29 октомври 2026 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база „Бояна“.

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига ще определят в рамките на една церемония осминафиналните двойки и потенциалните съперници в четвъртфиналната фаза на надпреварата.

В жребия за осминафиналите ще участват 16-те отбора, които преодоляха 1/16-финалите на турнира:

Арда (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Добруджа (Добрич), Дунав (Русе), Левски (София), Локомотив (Горна Оряховица), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Лудогорец (Разград), Славия (София), Спартак (Варна), Хебър (Пазарджик), ЦСКА (София), ЦСКА 1948 (София) и Черно море (Варна).

Жребият ще бъде пълен (недирижиран). Всички 16 отбора ще бъдат поставени в една урна, от която ще бъдат изтеглени осем осминафинални двойки.

Непосредствено след това ще бъде проведен и жребият за четвъртфиналите. В него ще бъдат включени осемте осминафинални двойки. Чрез пълен (недирижиран) жребий ще бъдат определени четирите четвъртфинални сблъсъка.

И в двете фази победителите ще се определят в една среща по системата на директното отстраняване. Домакин на осминафиналните двубои ще бъде първият изтеглен отбор във всяка двойка, а на четвъртфиналите – победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при определянето на съответния сблъсък.

Осминафиналните срещи ще се изиграят в периода 11–14 декември 2026 г., докато четвъртфиналите са предвидени за март 2027 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове