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Кирил Милов спечели бронз на Световното първенство след категоричен успех с 10:0

Кирил Милов спечели бронз на Световното първенство след категоричен успех с 10:0

26 Октомври, 2026 16:58 565 3

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Българският борец започна уверено схватката за третото място

Кирил Милов спечели бронз на Световното първенство след категоричен успех с 10:0 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кирил Милов донесе ново отличие за България от Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Националът завоюва бронзов медал в категория до 97 килограма на класическия стил, след като разгроми австриеца Маркус Рагингер с 10:0 точки и технически туш.

След двете си сребърни отличия от предишни шампионати на планетата Милов вече има в колекцията си и бронзов медал от Мондиал.

Българският борец започна уверено схватката за третото място. След като Рагингер получи предупреждение за пасивност в първите минути, Милов поведе с една точка. Последваха две успешни действия, при които българинът спечели по две точки чрез носене, и авансът му нарасна до 5:0.

До края на първата част Милов контролираше напълно срещата и не позволи на австриеца да реализира точка дори след партер.

В началото на вторите три минути Рагингер опита да промени развоя на двубоя с по-активна игра и атака. Милов обаче реагира блестящо, контрира съперника си и спечели четири точки. Австрийският щаб поиска челиндж, но протестът не беше уважен, а българинът получи още една точка.

Така Милов стигна до победата с 10:0, а срещата приключи само 24 секунди след началото на втората част.

Кирил Маскевич, който отстрани българина на полуфиналите след изключително оспорвана схватка, спечели световната титла. На финала той се наложи с 7:1 над Артур Саргсян.


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  • 1 Станка

    1 1 Отговор
    Златева е в шок

    17:00 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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