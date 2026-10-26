Кирил Милов спечели бронз на Световното първенство след категоричен успех с 10:0

Кирил Милов донесе ново отличие за България от Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Националът завоюва бронзов медал в категория до 97 килограма на класическия стил, след като разгроми австриеца Маркус Рагингер с 10:0 точки и технически туш.

След двете си сребърни отличия от предишни шампионати на планетата Милов вече има в колекцията си и бронзов медал от Мондиал.

Българският борец започна уверено схватката за третото място. След като Рагингер получи предупреждение за пасивност в първите минути, Милов поведе с една точка. Последваха две успешни действия, при които българинът спечели по две точки чрез носене, и авансът му нарасна до 5:0.

До края на първата част Милов контролираше напълно срещата и не позволи на австриеца да реализира точка дори след партер.

В началото на вторите три минути Рагингер опита да промени развоя на двубоя с по-активна игра и атака. Милов обаче реагира блестящо, контрира съперника си и спечели четири точки. Австрийският щаб поиска челиндж, но протестът не беше уважен, а българинът получи още една точка.

Така Милов стигна до победата с 10:0, а срещата приключи само 24 секунди след началото на втората част.

Кирил Маскевич, който отстрани българина на полуфиналите след изключително оспорвана схватка, спечели световната титла. На финала той се наложи с 7:1 над Артур Саргсян.