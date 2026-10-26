България попадна в тежка група с Русия на Мондиал 2027

Българският женски национален отбор по волейбол попадна в група F на Световната купа през 2027 г. Националките ще срещнат Япония, Русия и Аржентина, а мачовете ще се проведат в Омаха, щата Небраска.

Турнирът в САЩ и Канада ще се състои от 20 август до 5 септември 2027 г. В него ще участват 32 отбора, разпределени в осем групи по четири. Първите два състава от всяка група ще се класират за осминафиналите.

В група A са Италия, Белгия, Колумбия и Пуерто Рико. Група B събира Бразилия, Чехия, Кения и Република Корея.

В група C попаднаха Турция, Доминиканската република, Франция и Египет, а в група D са САЩ, Тайланд, Мексико и Гърция. Група E включва Полша, Германия, Словения и Куба.

В група G ще играят Канада, Сърбия, Украйна и Камерун. Последната група H е съставена от Китай, Нидерландия, Швеция и Швейцария.

Япония заема шесто място в световната ранглиста, Русия е 11-а, а Аржентина е 20-а. България е на 29-а позиция.

Русия се завръща сред участниците в голямо международно състезание, след като Международната федерация по волейбол допусна националния отбор до надпреварата. В официалното разпределение на групите рускините са поставени заедно с България, Япония и Аржентина.

Световната купа през 2027 г. ще има значение и за олимпийската квалификация. Трите най-добре класирани национални отбора, които все още не са получили квота, ще си осигурят участие в турнира по волейбол на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

„Трите най-добре класирани национални отбора, които все още не са се класирали, ще получат места за олимпийските игри“, обявиха от Международната федерация по волейбол.

Груповата фаза и осминафиналите ще се играят в Монреал, Квебек Сити, Омаха и Орландо. Финалните срещи са насрочени за Анахайм.