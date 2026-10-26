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Майкъл Карик пристигна в „Карингтън“ за разговори с Юнайтед

Майкъл Карик пристигна в „Карингтън“ за разговори с Юнайтед

26 Октомври, 2026 19:41 469 0

  • майкъл карик-
  • манчестър юнайтед-
  • омар берада-
  • джейсън уилкокс-
  • висша лига

Ръководството на клуба обсъжда бъдещето на мениджъра след осем мача без победа и тежки загуби от Комо и Борнемут

Майкъл Карик пристигна в „Карингтън“ за разговори с Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик пристигна на клубната база „Карингтън“, докато ръководството обсъжда бъдещето му начело на отбора. Английският специалист е под сериозен натиск след поредица от слаби резултати.

„Червените дяволи“ имат само две победи във всички турнири от началото на сезона и са в серия от осем мача без успех. През последната седмица тимът загуби с 1:4 от Комо в Шампионската лига, а след това отстъпи с 0:3 на Борнемут във Висшата лига.

Според Прес Асосиейшън изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада и директорът по футболните въпроси Джейсън Уилкокс са пристигнали на „Карингтън“ още сутринта. Именно двамата ръководители дадоха на Карик двегодишен договор през лятото.

Карик се завърна в Манчестър Юнайтед през януари, когато замени уволнения Рубен Аморим. Португалецът напусна клуба след конфликт с Уилкокс. Оттогава Карик получи постоянен договор, но настоящото начало на сезона постави позицията му под сериозно съмнение.

Пристигането на Карик на базата не означава, че е взето решение за уволнението му. Английските медии съобщават за обсъждания между ръководителите, но към този момент няма официално потвърждение, че клубът се разделя с мениджъра.

Сред имената, които се спрягат за евентуален наследник на Карик, са бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау и бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман.

Настоящият старт на сезона е най-лошият за Манчестър Юнайтед през последните 40 години. Въпреки резултатите Карик все още има подкрепата на привържениците, които демонстрираха позицията си и след домакинската загуба от Борнемут.


Великобритания
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