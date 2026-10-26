Венислав Антов блесна с 29 точки и бе избран за MVP във Франция

Българският волейболист Венислав Антов направи впечатляващо представяне при победата на своя Туркоан над Ница с 3:2 гейма в двубой от френското елитно първенство. Диагоналът бе определен за най-полезен състезател (MVP) на срещата след силната си игра.

Националът на България завърши мача с внушителните 29 точки, като реализира 62% от атаките си. Към актива си той добави два аса от сервис и една точкова блокада, с което имаше ключов принос за успеха на своя тим.

Антов е част от българския национален отбор, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините преди малко повече от година. На последното Европейско първенство през септември, на което София бе сред домакините, младият волейболист обаче не получи игрово време от селекционера Джанлоренцо Бленджини и остана на резервната скамейка.