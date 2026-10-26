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Венислав Антов блесна с 29 точки и бе избран за MVP във Франция

Венислав Антов блесна с 29 точки и бе избран за MVP във Франция

26 Октомври, 2026 22:18 495 0

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Неговият Туркоан се наложи над Ница с 3:2 гейма

Венислав Антов блесна с 29 точки и бе избран за MVP във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболист Венислав Антов направи впечатляващо представяне при победата на своя Туркоан над Ница с 3:2 гейма в двубой от френското елитно първенство. Диагоналът бе определен за най-полезен състезател (MVP) на срещата след силната си игра.

Националът на България завърши мача с внушителните 29 точки, като реализира 62% от атаките си. Към актива си той добави два аса от сервис и една точкова блокада, с което имаше ключов принос за успеха на своя тим.

Антов е част от българския национален отбор, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините преди малко повече от година. На последното Европейско първенство през септември, на което София бе сред домакините, младият волейболист обаче не получи игрово време от селекционера Джанлоренцо Бленджини и остана на резервната скамейка.


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