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Букайо Сака спечели наградата „Сократес“ за 2026 г
  Тема: Известни личности

Букайо Сака спечели наградата „Сократес“ за 2026 г

26 Октомври, 2026 23:50 319 0

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  • арсенал-
  • хуманитарни инициативи

Футболистът на Арсенал беше отличен за хуманитарните си инициативи в Африка и прочете писмо от момче, чието училище е получило дъска

Букайо Сака спечели наградата „Сократес“ за 2026 г - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Букайо Сака е носителят на наградата „Сократес“ за 2026 година. Отличието беше връчено по време на церемонията „Златна топка“ в Лондон и е признание за хуманитарните инициативи на футболиста на Арсенал и националния отбор на Англия.

Наградата „Сократес“ се присъжда за значим обществен и благотворителен принос от страна на действащ футболист. Тя е представена от „Франс Футбол“ и „Пийс енд Спорт“ и носи името на легендарния бразилски футболист Сократес. През предишните години отличието получиха Садио Мане, Винисиус Жуниор, Джени Ермосо и Луис Енрике.

При получаването на приза Сака прочете писмо, адресирано от момче, което разказва, че благодарение на инициативите на футболиста неговото училище е получило дъска. С нея детето и съучениците му са се учили да пишат.

Историята допълни разказа за работата на Сака с деца в Африка. През 2022 година той си партнира с благотворителната организация BigShoe и помогна за финансирането на 120 медицински операции за деца в Кано, Нигерия. „За мен е много важно да използвам възможностите си, за да оказвам положително влияние. Искам да правя все повече и да помагам на колкото се може повече деца“, каза тогава Сака пред BBC Sport.

Организаторите определят наградата като признание за футболист, който използва публичността и ресурсите си в подкрепа на обществени каузи. За Сака това е второ голямо отличие в рамките на церемонията „Златна топка“ като представител на английския футбол, след като през годините той се утвърди и като една от водещите фигури на Арсенал.

Церемонията за „Златната топка“ през 2026 година се проведе в театър „Лондон Паладиум“ и включваше награди за най-добрите футболисти, треньори, вратари и клубове, както и за социални и хуманитарни каузи.


Великобритания
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