Едмонд Назарян остана на крачка от медал на световното в Астана

Едмонд Назарян не успя да спечели бронзов медал на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Българският национал отстъпи с 3:7 на узбекистанеца Озодбек Халимбоев в малкия финал на категория до 63 килограма в класическия стил и приключи участието си на пето място.

Така завръщането на Назарян на голямата международна сцена завърши без отличие. Българинът не беше участвал на подобен форум в продължение на две години.

Схватката започна трудно за нашия представител. Халимбоев поведе с две точки, а треньорът на българския състезател Сослан Фарниев поиска преразглеждане на ситуацията. Назарян веднага се съгласи с решението на своя щаб, но протестът не беше уважен. Точките за узбека бяха потвърдени, а той получи още една за неуспешното оспорване.

В последната минута на първата част Халимбоев увеличи преднината си с още четири точки след действия с носене и контраатака. Така резултатът стана 7:0, а Назарян се размина с технически туш малко преди почивката.

Българинът обаче не се предаде и през втората част опита да обърне развоя на срещата. С избутване и отлично гмуркане той успя да намали пасива си до 3:7 и отново да постави съперника под напрежение.

Назарян беше близо до това да спечели още точки, но само сантиметри не му достигнаха, за да пренесе Халимбоев и да направи резултата още по-оспорван. В крайна сметка узбекистанецът удържа преднината си и лиши българина от бронзовото отличие.