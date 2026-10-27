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България отново има световен шампион в борбата! Семен Новиков покори върха в Казахстан

България отново има световен шампион в борбата! Семен Новиков покори върха в Казахстан

27 Октомври, 2026 16:18 1 109 25

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  • борба

За последно български състезател бе достигал до световния връх през 2013 година

България отново има световен шампион в борбата! Семен Новиков покори върха в Казахстан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

13 години по-късно България отново ликува със световна титла в борбата! Семен Новиков триумфира в категория до 87 килограма в класическия стил на шампионата на планетата в Астана, Казахстан, след като надделя над иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0 във финалната схватка.

28-годишният олимпийски шампион от Париж 2024 отново се оказа непреодолимо препятствие за същия съперник. Преди две години Новиков победи Мохмадипиани и на финала на Олимпийските игри, тогава със 7:0. Този път двубоят бе значително по-оспорван, но българският национал отново показа защо е сред водещите имена в световната борба.

Първата част завърши при 1:0 в полза на Новиков. Иранецът бе поставен в партер, но българският борец не успя да извлече повече от една точка от ситуацията.

След подновяването на схватката Новиков увеличи аванса си, след като успя да избута съперника извън тепиха. До финалния сигнал олимпийският шампион демонстрира отлична защита, физическа устойчивост и необходимата активност, за да не позволи на Мохмадипиани да се възползва от възможностите си.

В заключителните секунди българинът нанесе решаващия удар с успешна контраатака, донесла му още две точки и крайния успех с 4:0.

Така Семен Новиков донесе първото златно отличие за България на световното първенство в Казахстан и сложи край на дългото чакане за нов световен шампион в мъжката борба.

За последно български състезател бе достигал до световния връх през 2013 година, когато Иво Ангелов спечели титлата в класическия стил. Сега Новиков отново върна България на върха на световната сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    21 9 Отговор
    Ама той руснак, ма!?!

    Коментиран от #10, #15, #23

    16:21 27.10.2026

  • 2 Исторически парк

    15 10 Отговор
    Русия има нов световен шампион по борба

    Коментиран от #5, #24

    16:25 27.10.2026

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор
    Шимон шампион!

    16:30 27.10.2026

  • 4 Страхотна новина

    6 10 Отговор
    Дано останем в Европа след тези избори за да се състезават нашите атлети по света

    16:30 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой запитвал ли се е

    15 2 Отговор
    Защо този талантлив спортист отказа на много по авторитентни държави и защитава българската борба?

    16:32 27.10.2026

  • 7 Този

    4 4 Отговор
    само по документи е българин, ама то май вече няма значение май?

    16:32 27.10.2026

  • 8 ГАЗО

    17 5 Отговор
    На време я махнаха Станка, иначе нямаше сега да имаме световен шампион.

    Коментиран от #9

    16:33 27.10.2026

  • 9 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "ГАЗО":

    Ако нямаше СВО, нямаше да имате и световен шампион по борба днес. Така че целувайте ръка на Вова.

    16:35 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво на момчето

    0 8 Отговор
    Сано си остане на Запад
    Че тука ще ни правят пак СССР

    16:36 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 урко

    7 7 Отговор
    Само дето това не е българин. Това ,че Гришата му е купил по втория начин български паспорт не може да ме накара да го призная за наш борец

    Коментиран от #19

    16:43 27.10.2026

  • 14 Гост

    3 5 Отговор
    Украинец е.

    Коментиран от #16

    16:45 27.10.2026

  • 15 Семьон

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    сиреч наше момче, украинец, руснак, няма значение.. от нашите е ..

    16:46 27.10.2026

  • 16 да знаеш

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Украинец от руски произход.

    16:48 27.10.2026

  • 17 С чужда пита помен

    10 2 Отговор
    Изцяло възпитаник на старата съветскоа школа,
    Станка простата само му е създавала проблеми, каква заслуга си преписвате сега?

    16:48 27.10.2026

  • 18 Софиянец

    8 2 Отговор
    Браво на руснака!

    16:51 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Затова няма спорт в България

    2 3 Отговор
    Какви са тези български спортисти с чужди имена? Защо даваме български пари на чужди спортисти?

    17:00 27.10.2026

  • 21 Димо

    3 0 Отговор
    Слава богу, че махнахте онова недоразумение Златева, щото с нея това нямаше да се случи! Браво Новиков!

    17:00 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 55555

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Не Украинец е.

    17:08 27.10.2026

  • 24 55555

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Украйна.

    17:09 27.10.2026

  • 25 БеГемот

    0 0 Отговор
    А кой е българина в националния отбор по борба?!

    17:13 27.10.2026

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