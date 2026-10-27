България отново има световен шампион в борбата! Семен Новиков покори върха в Казахстан

13 години по-късно България отново ликува със световна титла в борбата! Семен Новиков триумфира в категория до 87 килограма в класическия стил на шампионата на планетата в Астана, Казахстан, след като надделя над иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0 във финалната схватка.
28-годишният олимпийски шампион от Париж 2024 отново се оказа непреодолимо препятствие за същия съперник. Преди две години Новиков победи Мохмадипиани и на финала на Олимпийските игри, тогава със 7:0. Този път двубоят бе значително по-оспорван, но българският национал отново показа защо е сред водещите имена в световната борба.
Първата част завърши при 1:0 в полза на Новиков. Иранецът бе поставен в партер, но българският борец не успя да извлече повече от една точка от ситуацията.
След подновяването на схватката Новиков увеличи аванса си, след като успя да избута съперника извън тепиха. До финалния сигнал олимпийският шампион демонстрира отлична защита, физическа устойчивост и необходимата активност, за да не позволи на Мохмадипиани да се възползва от възможностите си.
В заключителните секунди българинът нанесе решаващия удар с успешна контраатака, донесла му още две точки и крайния успех с 4:0.
Така Семен Новиков донесе първото златно отличие за България на световното първенство в Казахстан и сложи край на дългото чакане за нов световен шампион в мъжката борба.
За последно български състезател бе достигал до световния връх през 2013 година, когато Иво Ангелов спечели титлата в класическия стил. Сега Новиков отново върна България на върха на световната сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #10, #15, #23
16:21 27.10.2026
2 Исторически парк
Коментиран от #5, #24
16:25 27.10.2026
3 честен ционист
16:30 27.10.2026
4 Страхотна новина
16:30 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой запитвал ли се е
16:32 27.10.2026
7 Този
16:32 27.10.2026
8 ГАЗО
Коментиран от #9
16:33 27.10.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "ГАЗО":Ако нямаше СВО, нямаше да имате и световен шампион по борба днес. Така че целувайте ръка на Вова.
16:35 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Браво на момчето
Че тука ще ни правят пак СССР
16:36 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 урко
Коментиран от #19
16:43 27.10.2026
14 Гост
Коментиран от #16
16:45 27.10.2026
15 Семьон
До коментар #1 от "Браво!":сиреч наше момче, украинец, руснак, няма значение.. от нашите е ..
16:46 27.10.2026
16 да знаеш
До коментар #14 от "Гост":Украинец от руски произход.
16:48 27.10.2026
17 С чужда пита помен
Станка простата само му е създавала проблеми, каква заслуга си преписвате сега?
16:48 27.10.2026
18 Софиянец
16:51 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Затова няма спорт в България
17:00 27.10.2026
21 Димо
17:00 27.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 55555
До коментар #1 от "Браво!":Не Украинец е.
17:08 27.10.2026
24 55555
До коментар #2 от "Исторически парк":Украйна.
17:09 27.10.2026
25 БеГемот
17:13 27.10.2026