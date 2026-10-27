България отново има световен шампион в борбата! Семен Новиков покори върха в Казахстан

13 години по-късно България отново ликува със световна титла в борбата! Семен Новиков триумфира в категория до 87 килограма в класическия стил на шампионата на планетата в Астана, Казахстан, след като надделя над иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0 във финалната схватка.

28-годишният олимпийски шампион от Париж 2024 отново се оказа непреодолимо препятствие за същия съперник. Преди две години Новиков победи Мохмадипиани и на финала на Олимпийските игри, тогава със 7:0. Този път двубоят бе значително по-оспорван, но българският национал отново показа защо е сред водещите имена в световната борба.

Първата част завърши при 1:0 в полза на Новиков. Иранецът бе поставен в партер, но българският борец не успя да извлече повече от една точка от ситуацията.

След подновяването на схватката Новиков увеличи аванса си, след като успя да избута съперника извън тепиха. До финалния сигнал олимпийският шампион демонстрира отлична защита, физическа устойчивост и необходимата активност, за да не позволи на Мохмадипиани да се възползва от възможностите си.

В заключителните секунди българинът нанесе решаващия удар с успешна контраатака, донесла му още две точки и крайния успех с 4:0.

Така Семен Новиков донесе първото златно отличие за България на световното първенство в Казахстан и сложи край на дългото чакане за нов световен шампион в мъжката борба.

За последно български състезател бе достигал до световния връх през 2013 година, когато Иво Ангелов спечели титлата в класическия стил. Сега Новиков отново върна България на върха на световната сцена.