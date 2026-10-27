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Лоши новини за Челси: Жоао Педро аут за няколко седмици, Алонсо търси решения

Лоши новини за Челси: Жоао Педро аут за няколко седмици, Алонсо търси решения

27 Октомври, 2026 17:41 432 0

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  • коул палмър

Голмайсторът е получил контузия в бедрото

Лоши новини за Челси: Жоао Педро аут за няколко седмици, Алонсо търси решения - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси ще трябва да се справя без един от основните си футболисти в следващите няколко седмици. Голмайсторът на „сините“ Жоао Педро е получил контузия в бедрото и няма да бъде на разположение на Чаби Алонсо за предстоящите мачове. Това разкри мениджърът на лондончани преди двубоя с Ливърпул.

Бразилският нападател пропусна и дербито срещу Тотнъм, а възстановяването му ще отнеме повече време от първоначално очакваното. Алонсо не се ангажира с конкретен срок за завръщането му, но подчерта, че отсъствието му ще бъде сериозен удар за отбора.

„Той има контузия в бедрото и ще отсъства няколко седмици. Не искаме да правим прогнози за точния срок. Няма да бъде готов за предстоящите мачове. Той е ключов играч и ще ни липсва“, обясни испанският специалист.

Алонсо обаче увери, че Челси няма да търси оправдания заради кадровите проблеми и ще се опита да продължи да печели с наличните футболисти. Наставникът посочи, че именно изграждането на силен колектив позволява на отбора да преодолява подобни ситуации.

Мениджърът коментира и разочароващото представяне срещу Тотнъм. Според него както отборът като цяло, така и отделните футболисти не са показали най-доброто си ниво.

„Всички сме разочаровани от резултата и от представянето. Първият гол промени динамиката на мача, а след това, когато останахме с човек по-малко, задачата стана още по-трудна. Можехме да се справим по-добре“, призна Алонсо.

Той разкри, че на почивката е призовал играчите си да проявят повече търпение и зрялост, като запазят тактическата си подредба и опитат да ограничат силните страни на съперника. Испанецът обаче е на мнение, че Челси все още има работа, за да достигне желаното ниво.

Алонсо коментира и червения картон на Коул Палмър в двубоя с Тотнъм. Двамата вече са разговаряли за ситуацията, а футболистът е осъзнал допуснатата грешка.

„Той разбира какво е направил и знае, че подобни ситуации могат да бъдат избегнати. Надявам се това да не се повтори. Съотборниците му знаят колко специален играч е“, заяви наставникът.

Добрата новина за лондончани е свързана с Емануел Емега. Нападателят, който все още не е дебютирал за Челси, ще попадне в групата за предстоящия сблъсък с Ливърпул.

В края на пресконференцията Алонсо поздрави и Хари Кейн за отличието „Златна топка“. Според испанеца капитанът на английския национален отбор е футболист от изключителна класа, който продължава да се развива и да оказва сериозно влияние както в клубния си тим в Германия, така и за националния отбор.


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