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Добри новини за Компани: Треньорът на Байерн се възстановява, но завръщането му остава неясно

Добри новини за Компани: Треньорът на Байерн се възстановява, но завръщането му остава неясно

27 Октомври, 2026 19:27 491 0

  • байерн мюнхен-
  • венсан компани-
  • аарън данкс-
  • бундеслига-
  • хари кейн

Специалистът колабира по време на тренировка на втория състав на баварците в петък

Добри новини за Компани: Треньорът на Байерн се възстановява, но завръщането му остава неясно - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Състоянието на старши треньора на Байерн Мюнхен Венсан Компани постепенно се подобрява след здравословния проблем, който го изпрати в болница миналата седмица. Въпреки положителното развитие обаче, все още няма яснота кога белгийският специалист ще може да се върне към работата си с отбора.

Компани колабира по време на тренировка на втория състав на баварците в петък и беше откаран по спешност в болница. Очакванията са 40-годишният наставник да отсъства няколко седмици. Преди инцидента той е имал вирусно заболяване, което го е принудило да пропусне някои занимания.

Помощник-треньорът Аарън Данкс разкри, че наскоро е посетил Компани и е останал с положителни впечатления от състоянието му.

„Видях го за кратко вчера. Той е в добро настроение и изглежда, че с всеки изминал ден се чувства все по-добре. Засега няма съществена промяна по отношение на диагнозата или момента, в който ще се върне на работа. Най-важното е да си почива и да не прибързва“, заяви Данкс на пресконференцията преди двубоя с Магдебург от втория кръг на Купата на Германия.

Пред Байерн предстои изключително натоварен период. В сряда германският шампион приема Магдебург, а в събота му предстои голямото дерби с Борусия Дортмунд в Бундеслигата. През следващата седмица баварците ще пътуват до Мадрид за среща с Атлетико в Шампионската лига.

Данкс уточни, че разговорите му с Компани не са били свързани с футболни въпроси или подготовката на отбора, а са имали изцяло приятелски характер.

„Поговорихме си приятно, но не сме обсъждали футбол или конкретни тактически теми. Беше просто приятелски разговор. Радвам се, че успях да го видя и да поговорим“, обясни помощникът.

Последната седмица донесе на Байерн както поводи за радост, така и сериозни притеснения. Докато Компани се възстановява, нападателят Хари Кейн получи престижното отличие „Златната топка“. Данкс определи периода като емоционално изпитание за целия състав, в което отборният дух е изиграл важна роля.

„Преживяхме цяла палитра от емоции – от върховите моменти и радостта за Хари до трудностите през последните дни. За да преминем през всичко това, трябваше да разчитаме на добрите отношения помежду си и на колективния дух. Това определено ни помогна“, коментира той.

Междувременно Байерн ще бъде без двама важни футболисти за срещата с Магдебург. Вратарят Мануел Нойер и полузащитникът Джамал Мусиала все още не са готови да се завърнат в игра.

„За Нойер и Мусиала все още е малко рано. Вчера преминаха през процедури, а сега трябва да изчакаме и да оценим ситуацията. Ще разговаряме с медицинския екип и след това ще преценим кои футболисти ще бъдат на разположение“, уточни Данкс.


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