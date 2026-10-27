Любимата на Александър Николов развълнува мрежата с реакция след изборите в Сърбия

Една от най-талантливите и красиви сръбски волейболистки – Хена Куртагич, която е и приятелка на българския национал Александър Николов, привлече огромно внимание с публикацията си в социалните мрежи броени часове след края на извънредните парламентарни избори в Сърбия.

Силно послание и емоционален кадър в Instagram

След като стана ясно, че листата „Студентите побеждават“ печели вота срещу управляващите, а президентът Александър Вучич публично призна загубата на своята партия, Куртагич сподели въздействаща снимка в своя профил в Instagram.

На кадъра от студентските събирания в Белград се вижда транспарант с раздиращото душата послание: „Не искам да виждам мама и татко през видео разговор“. Публикацията беше съпроводена и от емблематичната песен „Zemlja“ на култовата рок група „Екатерина Велика“, което допълнително засили силния социален и емоционален заряд.

Успехи на и извън волейболното игрище

Реакцията на Хена Куртагич я нареди сред първите спортни фигури в страната, които публично откликнаха на събитията, припомня сръбското издание telegraf.rs.

Само преди малко повече от месец централната блокировачка донесе повод за гордост на сънародниците си, печелейки бронзов медал с националния отбор на Сърбия на Европейското първенство по волейбол. Въпреки че тимът бе в подмладен състав, волейболистките показаха изключителен характер, а сега Куртагич доказа, че не остава безразлична и към събитията извън спортната зала.