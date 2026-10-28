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Трагедията в Испания отложи всички мачове за Купата на краля!

Трагедията в Испания отложи всички мачове за Купата на краля!

28 Октомври, 2026 15:29 621 0

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Най-малко 50 загинали при влакова катастрофа

Трагедията в Испания отложи всички мачове за Купата на краля! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Всички 24 двубоя от първия кръг на турнира за Купата на Испания, планирани за днес, бяха отложени заради тежката железопътна катастрофа в провинция Толедо. Решението беше обявено от Кралската испанска футболна федерация (RFEF) в знак на съпричастност към жертвите и пострадалите при трагичния инцидент.

Според първоначалната информация катастрофата е станала в ранните часове на 28 октомври в участък между районите Лос Ебенес и Урда. Два високоскоростни влака са се сблъскали, вследствие на което два вагона от една от мотрисите са дерайлирали.

По последни данни най-малко 50 души са загинали, а поне 179 са пострадали. Общо 544 пътници са се намирали в двата влака по време на инцидента.

В официалното си съобщение RFEF обяви, че всички 24 срещи от програмата за деня няма да се проведат по предварително определения график. От федерацията уточниха, че новите дати и началните часове на отложените двубои ще бъдат обявени в следващите дни.

„В знак на уважение и солидарност с жертвите на железопътната авария, станала рано тази сутрин в провинция Толедо, RFEF отлага всички 24 мача от първия кръг в турнира за Купата на Испания, които трябваше да се изиграят тази вечер“, се посочва в изявлението на централата.

От федерацията изразиха съболезнования към близките на загиналите и заявиха готовност футболното семейство да окаже подкрепа на пострадалите и на властите в справянето с последиците от трагедията.


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