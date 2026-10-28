Реал (Мадрид) се извини на Китай след изказване на Килиан Мбапе за Мао Дзедун

Ръководството на Реал (Мадрид) излезе с официално извинение към китайския народ заради изказване на звездата на отбора Килиан Мбапе, което предизвика остра реакция в азиатската страна.

Френският нападател определил покойния китайски лидер Мао Дзедун като диктатор. Думите му предизвикаха незабавни негативни реакции, което накара испанския гранд да публикува официална позиция по случая.

От Реал (Мадрид) подчертаха, че съжаляват за причинения дискомфорт и изразиха уважението си към Китай, неговата история, култура и граждани.

„Реал (Мадрид) иска да поднесе своите извинения на китайския народ за всеки дискомфорт, причинен от последните думи на нашия играч Килиан Мбапе“, се посочва в изявлението на клуба.

От мадридския тим допълниха, че изпитват дълбоко уважение към милионите си китайски привърженици, които подкрепят отбора и следят неговите изяви.

„Нашият клуб има дълбоко уважение към Китай, неговата история, култура и граждани, както и към милионите китайски фенове, които изпитват привързаност и възхищение към Реал (Мадрид)“, се казва още в позицията.

Испанският гранд потвърди и ангажимента си към принципите на уважение, мирно съвместно съществуване и междукултурно разбирателство. От клуба изразиха желание да продължат да укрепват приятелските отношения с Китай и неговите граждани.