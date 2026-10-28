Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал (Мадрид) се извини на Китай след изказване на Килиан Мбапе за Мао Дзедун

Реал (Мадрид) се извини на Китай след изказване на Килиан Мбапе за Мао Дзедун

28 Октомври, 2026 15:46 681 8

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • мао дзедун-
  • китай-
  • извинение-
  • футбол-
  • испания-
  • китайски фенове-
  • скандал-
  • международни отношения

Френският нападател определил покойния китайски лидер като диктатор

Реал (Мадрид) се извини на Китай след изказване на Килиан Мбапе за Мао Дзедун - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал (Мадрид) излезе с официално извинение към китайския народ заради изказване на звездата на отбора Килиан Мбапе, което предизвика остра реакция в азиатската страна.

Френският нападател определил покойния китайски лидер Мао Дзедун като диктатор. Думите му предизвикаха незабавни негативни реакции, което накара испанския гранд да публикува официална позиция по случая.

От Реал (Мадрид) подчертаха, че съжаляват за причинения дискомфорт и изразиха уважението си към Китай, неговата история, култура и граждани.

„Реал (Мадрид) иска да поднесе своите извинения на китайския народ за всеки дискомфорт, причинен от последните думи на нашия играч Килиан Мбапе“, се посочва в изявлението на клуба.

От мадридския тим допълниха, че изпитват дълбоко уважение към милионите си китайски привърженици, които подкрепят отбора и следят неговите изяви.

„Нашият клуб има дълбоко уважение към Китай, неговата история, култура и граждани, както и към милионите китайски фенове, които изпитват привързаност и възхищение към Реал (Мадрид)“, се казва още в позицията.

Испанският гранд потвърди и ангажимента си към принципите на уважение, мирно съвместно съществуване и междукултурно разбирателство. От клуба изразиха желание да продължат да укрепват приятелските отношения с Китай и неговите граждани.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мбапето е френския

    11 0 Отговор
    Кандев. Както се пееше в една песен на Гумени глави "Може да си грозен, но за сметка на това си тъп"

    Коментиран от #5

    15:48 28.10.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Тоя ма мунка не знае какво говори....

    16:01 28.10.2026

  • 3 Йода

    2 0 Отговор
    Тия са този цвят като видят пари и се забравят.

    16:01 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лошо Седларов, лошо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мбапето е френския":

    Крокодилът Геня стои настрани и нервно чупи пръсти..

    16:14 28.10.2026

  • 6 Киро

    2 0 Отговор
    Килиан е мойто момче защо се изказваш неподготвен. Виж сега шефовете ти трябва да се извиняват. Чети малко история да не ти е само футбол в главата. Или вече разбра какво значи за китайците Мао .

    16:16 28.10.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    За Реал Мадрид Китай е огромен пазар, който не трябва да се изпуска.
    А на Мбапето май някакъв така му представя нещата, но обвиняват само Мбапето.

    16:36 28.10.2026

  • 8 ?????

    1 0 Отговор
    Ще паднат още много извинения докато върнат Реал в телевизорите в Китай.
    Предполагам че и правата ще поевтинеят за китайците.
    А просто трябваше да си мълчи и да не си пъха гагата където не му е работа.
    Интересно кво пише в договора му за такива случаи.

    16:41 28.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове