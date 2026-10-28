Байерн Мюнхен разпиля Магдебург и продължава напред за Купата на Германия

Байерн Мюнхен демонстрира впечатляваща резултатност и се класира за следващия етап на турнира за Купата на Германия. Баварците разгромиха Магдебург с 6:1 у дома в двубой от 1/16-финалите, като отбелязаха шест попадения и не оставиха съмнения в превъзходството си.

Домакините започнаха срещата с високо темпо и поведоха още в 10-ата минута. Исмаел Сайбари изведе отлично Майкъл Олисе в наказателното поле, а френският футболист завърши атаката с точен удар за 1:0.

Магдебург обаче отговори бързо и възстанови равенството само пет минути по-късно. Матеуш Жуковски премина през няколко защитници и стреля от границата на наказателното поле. След рикошет топката промени траекторията си и се озова във вратата на Байерн за 1:1.

Равенството не се задържа дълго. В 21-вата минута Олисе върна жеста на Сайбари, като го намери на добра позиция в наказателното поле. Офанзивният футболист забеляза, че вратарят Доминик Райман е излязъл напред, и с технично копване го преодоля за 2:1.

След почивката Байерн продължи да контролира двубоя и в 50-ата минута увеличи преднината си. Майкъл Олисе застана зад изпълнението на дузпа и хладнокръвно изпрати топката в средата на вратата, докато Райман се хвърли в другата посока. Така резултатът стана 3:1.

В 70-ата минута Алфонсо Дейвис направи преднината на баварците още по-убедителна. Ленарт Карл го изведе на отлична позиция, а канадският национал се възползва от възможността и отблизо реализира четвъртото попадение за домакините.

Само четири минути по-късно Дейвис вече беше в ролята на асистент. Той подаде към Натаниъл Браун в наказателното поле, а защитникът запази самообладание и насочи топката в долния десен ъгъл за 5:1.

Крайният резултат беше оформен в добавеното време, когато юношата на Байерн Давид Дайбер се разписа за шестия гол на домакините. Така баварците записаха категоричен успех и продължават участието си в турнира за Купата на Германия.