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Байерн Мюнхен разпиля Магдебург и продължава напред за Купата на Германия

Байерн Мюнхен разпиля Магдебург и продължава напред за Купата на Германия

28 Октомври, 2026 23:40 380 1

  • байерн мюнхен-
  • магдебург-
  • купа на германия-
  • майкъл олисе-
  • алфонсо дейвис

Баварците победиха с 6:1 и не оставиха съмнения в превъзходството си

Байерн Мюнхен разпиля Магдебург и продължава напред за Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен демонстрира впечатляваща резултатност и се класира за следващия етап на турнира за Купата на Германия. Баварците разгромиха Магдебург с 6:1 у дома в двубой от 1/16-финалите, като отбелязаха шест попадения и не оставиха съмнения в превъзходството си.

Домакините започнаха срещата с високо темпо и поведоха още в 10-ата минута. Исмаел Сайбари изведе отлично Майкъл Олисе в наказателното поле, а френският футболист завърши атаката с точен удар за 1:0.

Магдебург обаче отговори бързо и възстанови равенството само пет минути по-късно. Матеуш Жуковски премина през няколко защитници и стреля от границата на наказателното поле. След рикошет топката промени траекторията си и се озова във вратата на Байерн за 1:1.

Равенството не се задържа дълго. В 21-вата минута Олисе върна жеста на Сайбари, като го намери на добра позиция в наказателното поле. Офанзивният футболист забеляза, че вратарят Доминик Райман е излязъл напред, и с технично копване го преодоля за 2:1.

След почивката Байерн продължи да контролира двубоя и в 50-ата минута увеличи преднината си. Майкъл Олисе застана зад изпълнението на дузпа и хладнокръвно изпрати топката в средата на вратата, докато Райман се хвърли в другата посока. Така резултатът стана 3:1.

В 70-ата минута Алфонсо Дейвис направи преднината на баварците още по-убедителна. Ленарт Карл го изведе на отлична позиция, а канадският национал се възползва от възможността и отблизо реализира четвъртото попадение за домакините.

Само четири минути по-късно Дейвис вече беше в ролята на асистент. Той подаде към Натаниъл Браун в наказателното поле, а защитникът запази самообладание и насочи топката в долния десен ъгъл за 5:1.

Крайният резултат беше оформен в добавеното време, когато юношата на Байерн Давид Дайбер се разписа за шестия гол на домакините. Така баварците записаха категоричен успех и продължават участието си в турнира за Купата на Германия.


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  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Стига с този Байерн Мюнхен. Бях фен на този отбор, докато ме разбрах историята. И тя е политическа. Баварците искат да се отделят от Германия и със зрелища ги залъгват. Същото е и с Барселона в Испания. Който е бил в Бавария, знае за какво говоря. Имат такъв силен диалект, че се чудиш, това немски език ли е. Имат си баварците собствена партия съюзник на Християнския съюз.

    23:50 28.10.2026

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