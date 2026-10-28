Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити оцеля срещу Брайтън за Купата на лигата

Манчестър Сити оцеля срещу Брайтън за Купата на лигата

28 Октомври, 2026 23:43 417 0

  • манчестър сити-
  • брайтън-
  • купа на лигата-
  • херонимо руи-
  • дузпи

Руи спаси две дузпи и прати „гражданите“ на четвъртфинал

Манчестър Сити оцеля срещу Брайтън за Купата на лигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити се класира за четвъртфиналите на Купата на лигата в Англия след драматичен успех срещу Брайтън на „Етихад“. Редовното време завърши 2:2, а при изпълнението на дузпи „гражданите“ се наложиха с 4:3, като вратарят Херонимо Руи се превърна в големия герой с две спасени изпълнения.

Домакините трябваше на два пъти да наваксват изоставане в резултата, а срещата предложи множество спорни моменти, опасни положения и напрегнат финал.

В 24-ата минута Манчестър Сити имаше сериозни претенции за дузпа. Малик Ялкуйе повали Рико Люис в наказателното поле, но главният съдия Анди Мадли остави играта да продължи. Повторенията показаха, че футболистът на Брайтън не е играл с топката, но в тази фаза на турнира системата ВАР не се използваше.

Шест минути по-късно гостите поведоха. Джак Хиншълууд намери Жоржиньо Рютер в наказателното поле, а ударът на нападателя се отклони от Ялкуйе и след контакт с Херонимо Руи топката попадна във вратата. Играчите на Сити имаха претенции за засада, но попадението остана в сила.

„Гражданите“ успяха да възстановят равенството в 40-ата минута. Фил Фодън подаде към Матео Ковачич, който с прецизен удар в долния ъгъл преодоля вратаря на Брайтън за 1:1.

Само две минути след началото на второто полувреме обаче гостите отново излязоха напред. Малик Ялкуйе изведе Хаджам по левия фланг, а последвалото подаване намери Жоржиньо Рютер, който отблизо реализира второто си попадение в срещата за 1:2.

В 59-ата минута Рютер беше близо до нов гол, но този път Руи се намеси блестящо и отклони топката в напречната греда. Минута по-късно нападателят отново преодоля аржентинския страж, но от малък ъгъл не успя да намери очертанията на вратата и прати топката от външната страна на мрежата.

Натискът на Манчестър Сити даде резултат в 73-ата минута. Раян Шерки изпълни пряк свободен удар, топката рикошира във Витор Рейс и влетя във вратата на Джейсън Стийл. Попадението беше записано на името на бразилския защитник, а резултатът стана 2:2.

Драмата продължи и в заключителната част на двубоя. В 75-ата минута Паскал Грос изпрати топката в мрежата на домакините, но попадението не беше зачетено заради засада на Рютер по време на атаката.

Четири минути по-късно Максим де Кайпер също се разписа с далечен прехвърлящ удар, но съдията вече беше спрял играта и голът не беше признат. До края резултатът остана непроменен и победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи.

При наказателните удари футболистите на Манчестър Сити показаха по-здрави нерви и спечелиха с 4:3. Фил Фодън, Енцо Фернандес, Жереми Доку и Раян Шерки реализираха своите изпълнения, докато Матео Ковачич пропусна.

За Брайтън точни бяха Паскал Грос, Мат О'Райли и Максим де Кайпер. Ясин Аяри и Люис Дънк обаче не успяха да преодолеят Херонимо Руи, който с двете си спасявания осигури продължаването на Сити в турнира.

Така „гражданите“ си гарантираха място сред най-добрите осем в Купата на лигата след тежък сблъсък, в който характерът и представянето на вратаря се оказаха решаващи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове