Манчестър Сити оцеля срещу Брайтън за Купата на лигата

Манчестър Сити се класира за четвъртфиналите на Купата на лигата в Англия след драматичен успех срещу Брайтън на „Етихад“. Редовното време завърши 2:2, а при изпълнението на дузпи „гражданите“ се наложиха с 4:3, като вратарят Херонимо Руи се превърна в големия герой с две спасени изпълнения.

Домакините трябваше на два пъти да наваксват изоставане в резултата, а срещата предложи множество спорни моменти, опасни положения и напрегнат финал.

В 24-ата минута Манчестър Сити имаше сериозни претенции за дузпа. Малик Ялкуйе повали Рико Люис в наказателното поле, но главният съдия Анди Мадли остави играта да продължи. Повторенията показаха, че футболистът на Брайтън не е играл с топката, но в тази фаза на турнира системата ВАР не се използваше.

Шест минути по-късно гостите поведоха. Джак Хиншълууд намери Жоржиньо Рютер в наказателното поле, а ударът на нападателя се отклони от Ялкуйе и след контакт с Херонимо Руи топката попадна във вратата. Играчите на Сити имаха претенции за засада, но попадението остана в сила.

„Гражданите“ успяха да възстановят равенството в 40-ата минута. Фил Фодън подаде към Матео Ковачич, който с прецизен удар в долния ъгъл преодоля вратаря на Брайтън за 1:1.

Само две минути след началото на второто полувреме обаче гостите отново излязоха напред. Малик Ялкуйе изведе Хаджам по левия фланг, а последвалото подаване намери Жоржиньо Рютер, който отблизо реализира второто си попадение в срещата за 1:2.

В 59-ата минута Рютер беше близо до нов гол, но този път Руи се намеси блестящо и отклони топката в напречната греда. Минута по-късно нападателят отново преодоля аржентинския страж, но от малък ъгъл не успя да намери очертанията на вратата и прати топката от външната страна на мрежата.

Натискът на Манчестър Сити даде резултат в 73-ата минута. Раян Шерки изпълни пряк свободен удар, топката рикошира във Витор Рейс и влетя във вратата на Джейсън Стийл. Попадението беше записано на името на бразилския защитник, а резултатът стана 2:2.

Драмата продължи и в заключителната част на двубоя. В 75-ата минута Паскал Грос изпрати топката в мрежата на домакините, но попадението не беше зачетено заради засада на Рютер по време на атаката.

Четири минути по-късно Максим де Кайпер също се разписа с далечен прехвърлящ удар, но съдията вече беше спрял играта и голът не беше признат. До края резултатът остана непроменен и победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи.

При наказателните удари футболистите на Манчестър Сити показаха по-здрави нерви и спечелиха с 4:3. Фил Фодън, Енцо Фернандес, Жереми Доку и Раян Шерки реализираха своите изпълнения, докато Матео Ковачич пропусна.

За Брайтън точни бяха Паскал Грос, Мат О'Райли и Максим де Кайпер. Ясин Аяри и Люис Дънк обаче не успяха да преодолеят Херонимо Руи, който с двете си спасявания осигури продължаването на Сити в турнира.

Така „гражданите“ си гарантираха място сред най-добрите осем в Купата на лигата след тежък сблъсък, в който характерът и представянето на вратаря се оказаха решаващи.