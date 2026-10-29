Карлос Тевес: Отидох в Ман Сити за отмъщение - Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов

Бившият аржентински нападател Карлос Тевес хвърли светлина върху причините за скандалния си трансфер от Манчестър Юнайтед в градския съперник Манчестър Сити през 2009 година. В разговор с бившия си съотборник Рио Фърдинанд южноамериканецът призна, че подписът с „гражданите“ е бил воден от желание за реванш заради неизпълнените обещания на сър Алекс Фъргюсън.

Тевес разкри, че още в началото на двугодишния му наем е имал категорична договорка с клуба за постоянен трансфер при силни изяви на терена, но всичко се е променило след идването в тима на Димитър Бербатов.

„Фърги ми каза лично: "Карлос, ще те купя и оставаш в Манчестър". Спомням си много добре този разговор преди предсезонната подготовка. Той ми каза: "Ще купя Бербатов, но ти не се тревожи – ще купя и теб и ще ти подготвим нов постоянен договор“, върна се назад аржентинецът.

Според него мениджърът на "червените дяволи" е разполагал с близо шест месеца, за да осъществи сделката, но вместо това ситуацията е поела в съвсем различна посока.

„Хората не разбират какво се случваше зад кулисите и какво си казахме с Фърги. Той имаше около половин година да удържи на думата си, но не го направи. Напротив, започна да ме оставя на пейката. В главата ми се оформи мисълта, че ме изолира умишлено, за да свали цената ми. Точно това ме нарани най-дълбоко“, обясни Тевес.

Аржентинецът подчерта, че се е почувствал предаден въпреки постигнатите успехи на "Олд Трафорд".

„Беше изключително тежко за мен, Рио, защото отдадох цялото си сърце на Юнайтед, а насреща не срещнах същото отношение. Спечелихме Шампионската лига, спечелихме и титлата. След всичко това доведоха друг футболист, за да намалят стойността ми. Първите месеци продължавах да се раздавам напълно, но след това вече не исках да знам нищо. Имах прекрасен период в Юнайтед, но трансферът ми в Сити беше отмъщение. Не получих обратно това, което дадох на клуба“, обобщи Тевес.