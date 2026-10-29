Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карлос Тевес: Отидох в Ман Сити за отмъщение - Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов

Карлос Тевес: Отидох в Ман Сити за отмъщение - Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов

29 Октомври, 2026 09:00 945 2

  • карлос тевес-
  • сър алекс фъргюсън-
  • димитър бербатов-
  • футбол-
  • висша лига

В разговор с бившия си съотборник Рио Фърдинанд южноамериканецът призна, че подписът с „гражданите“ е бил воден от желание за реванш заради неизпълнените обещания на сър Алекс Фъргюсън

Карлос Тевес: Отидох в Ман Сити за отмъщение - Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бившият аржентински нападател Карлос Тевес хвърли светлина върху причините за скандалния си трансфер от Манчестър Юнайтед в градския съперник Манчестър Сити през 2009 година. В разговор с бившия си съотборник Рио Фърдинанд южноамериканецът призна, че подписът с „гражданите“ е бил воден от желание за реванш заради неизпълнените обещания на сър Алекс Фъргюсън.

Тевес разкри, че още в началото на двугодишния му наем е имал категорична договорка с клуба за постоянен трансфер при силни изяви на терена, но всичко се е променило след идването в тима на Димитър Бербатов.

„Фърги ми каза лично: "Карлос, ще те купя и оставаш в Манчестър". Спомням си много добре този разговор преди предсезонната подготовка. Той ми каза: "Ще купя Бербатов, но ти не се тревожи – ще купя и теб и ще ти подготвим нов постоянен договор“, върна се назад аржентинецът.

Според него мениджърът на "червените дяволи" е разполагал с близо шест месеца, за да осъществи сделката, но вместо това ситуацията е поела в съвсем различна посока.

„Хората не разбират какво се случваше зад кулисите и какво си казахме с Фърги. Той имаше около половин година да удържи на думата си, но не го направи. Напротив, започна да ме оставя на пейката. В главата ми се оформи мисълта, че ме изолира умишлено, за да свали цената ми. Точно това ме нарани най-дълбоко“, обясни Тевес.

Аржентинецът подчерта, че се е почувствал предаден въпреки постигнатите успехи на "Олд Трафорд".

„Беше изключително тежко за мен, Рио, защото отдадох цялото си сърце на Юнайтед, а насреща не срещнах същото отношение. Спечелихме Шампионската лига, спечелихме и титлата. След всичко това доведоха друг футболист, за да намалят стойността ми. Първите месеци продължавах да се раздавам напълно, но след това вече не исках да знам нищо. Имах прекрасен период в Юнайтед, но трансферът ми в Сити беше отмъщение. Не получих обратно това, което дадох на клуба“, обобщи Тевес.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ревизор

    0 0 Отговор
    За колко кинта е купил Бербатов?

    09:35 29.10.2026

  • 2 гръндж

    0 0 Отговор
    Бербо не е стока,за да се продава.

    09:36 29.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове