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Футболист на Левски с втора операция и няма да играе до края на годината

Футболист на Левски с втора операция и няма да играе до края на годината

29 Октомври, 2026 12:15 702 1

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  • левски-
  • футбол-
  • операция

Нещо повече - националът се е подложил на втора операция, след като първата, извършена в Германия, не е била успешна

Футболист на Левски с втора операция и няма да играе до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от играчите с голям принос за титлата на Левски - Радослав Кирилов, отпада от сметките на Хулио Веласкес до Нова година. Причината - той има проблеми с менискуса.

Нещо повече - националът се е подложил на втора операция, след като първата, извършена в Германия, не е била успешна. Идеята е до края на годината Радослав Кирилов да се възстанови напълно и да започне зимна подоготовка наравно със своите съотборници.

Той няма мач през този сезон. Иначе през миналата кампания 34-годишният играч записа 43 мача във всички турнири, в които реализира 4 гола и даде 5 асистенции.


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  • 1 Павка от сабахлем ли

    1 0 Отговор
    Лутболист на Левски с втора операция и няма да играе до края на годината

    12:17 29.10.2026

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