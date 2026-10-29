Футболист на Левски с втора операция и няма да играе до края на годината

Един от играчите с голям принос за титлата на Левски - Радослав Кирилов, отпада от сметките на Хулио Веласкес до Нова година. Причината - той има проблеми с менискуса.

Нещо повече - националът се е подложил на втора операция, след като първата, извършена в Германия, не е била успешна. Идеята е до края на годината Радослав Кирилов да се възстанови напълно и да започне зимна подоготовка наравно със своите съотборници.

Той няма мач през този сезон. Иначе през миналата кампания 34-годишният играч записа 43 мача във всички турнири, в които реализира 4 гола и даде 5 асистенции.