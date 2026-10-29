Лидия Енчева с впечатляващ обрат и място на четвъртфиналите в Истанбул

Лидия Енчева продължава силното си представяне на турнира на твърда настилка в Истанбул, Турция, с награден фонд 40 000 американски долара.

20-годишната българка се класира за четвъртфиналите на надпреварата, след като постигна драматична и волева победа срещу опитната представителка на домакините Чагла Буюкакчай с 3:6, 6:2, 6:4 след три часа епична битка на корта.

След като отстъпи в първия сет, Енчева намери сили да промени развоя на мача. Въпреки допуснатите 4 пробива в хода на срещата, тя демонстрира борбеност и реализира 5 брейк точки, с които наложи волята си над турската тенисистка, затваряйки решителната трета част в своя полза.

В спор за място на полуфиналите Лидия Енчева ще се изправи срещу квалификантката Анна Кубарева от Русия.

Междувременно другата българка, която достигна до втория кръг на турнира – „щастливата губеща“ от пресявките Беатрис Кръстева, приключи участието си. Тя отстъпи пред шестата поставена Настася Шунк от Германия с 1:6, 1:6 за 55 минути игра.