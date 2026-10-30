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Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на „Българска армия“

Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на „Българска армия“

30 Октомври, 2026 18:16 711 6

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В същия ден той ще представи авторския си спектакъл „Бербатов: Разкодиране“ в Държавната опера в Стара Загора

Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от емблематичните фигури в историята на ЦСКА – Димитър Бербатов, няма да присъства на трибуните на обновения стадион „Българска армия“ за дългоочакваното завръщане на „червените“ в техния дом, предава БТА.

В същия ден, когато армейците приемат Славия от 19:30 часа, бившият нападател ще представи авторския си спектакъл „Бербатов: Разкодиране“ в Държавната опера в Стара Загора. Представлението е насрочено за 19:00 часа, а ангажиментът му е бил организиран месеци по-рано, поради което не е имало как да бъде променен.

Въпреки отсъствието си Бербатов изрази положителното си отношение към новото съоръжение на ЦСКА и надежда, че то ще бъде съхранявано и развивано.

„Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България“, заяви той пред журналисти в Стара Загора.

Бившият капитан на националния отбор коментира и възможността в бъдеще отново да се включи в управлението на българския футбол. По думите му темата остава отворена, но все още няма конкретно решение.

„Този въпрос си стои и чака своето място и време. Дали ще дойде, ще разберем може би скоро. Опитвам се да намеря баланса в нещата, които правя, и крачейки напред, ще разбера какво идва. Важното за мен е да съм готов за него“, сподели Бербатов.

По време на посещението си в Стара Загора той гостува и на ученици от Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“. Пред тях бившият футболист говори за пътя към успеха, значението на спорта и качествата, необходими за постигането на високи резултати.

Според Бербатов талантът е важен, но не може да бъде достатъчен без дисциплина и постоянство. Той обърна внимание и на ролята на средата, която понякога не успява да мотивира младите спортисти да разгърнат пълния си потенциал.

Легендарният нападател подчерта, че именно трудолюбието и последователността са му помогнали в професионалната кариера, като се стреми да предава тези принципи и на своите деца, както и на младите хора, с които се среща.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зает е

    1 0 Отговор
    поради ангажименти в театъра..

    18:19 30.10.2026

  • 2 Сораков

    1 0 Отговор
    Не се е отказал да управлява футбола значи

    18:32 30.10.2026

  • 3 Гост

    0 2 Отговор
    Е, и?

    18:35 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 n√Варна

    0 2 Отговор
    Бербатов за български национал ставаше, ама вчера май обявиха, че в Англия бил най-надценяваният чуждестранен футболист.
    Демек не ставал за техните отбори.

    19:31 30.10.2026

  • 6 ЦСКА

    1 1 Отговор
    Бербатов бойкотира чипирането и злоупотребата с лични данни! Честито скъпи армейци, вече не ви броят за фенове, а за клиенти... Ах, колко жалко!

    19:35 30.10.2026

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