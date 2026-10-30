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Формула 1 решава до 9 ноември съдбата на стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 решава до 9 ноември съдбата на стартовете в Катар и Абу Даби

30 Октомври, 2026 18:52 461 0

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Това е поредното отлагане на окончателния отговор, след като първоначално се очакваше той да бъде даден на 15 септември

Формула 1 решава до 9 ноември съдбата на стартовете в Катар и Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Формула 1 и ръководството на Либърти Медия засега продължават да поддържат позицията, че последните два кръга от сезон 2026 в Катар и Абу Даби ще се проведат по план. Въпреки това напрегнатата обстановка в Близкия изток поставя под сериозен въпрос пътуването на отборите и организацията на състезанията.

Междувременно редица държави и компании вече предупреждават своите граждани и служители да напуснат региона заради опасения от нови военни удари от страна на Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Според последната информация крайният срок за вземане на решение относно провеждането на надпреварите в Катар и Абу Даби е 9 ноември. Това е поредното отлагане на окончателния отговор, след като първоначално се очакваше той да бъде даден на 15 септември, а впоследствие срокът беше преместен за 16 октомври.

Времето за реакция обаче става все по-малко, тъй като състезанията в двете арабски държави са насрочени съответно за 29 ноември и 6 декември. Сред обсъжданите варианти е двата старта да бъдат отменени, а на тяхно място да се проведе едно състезание на италианската писта „Имола“.

По информации от италиански медии окончателното решение ще бъде взето след изборите в САЩ. Екипът, който би трябвало да се заеме с евентуалната организация на състезание в „Имола“, вече е бил информиран, че до 9 ноември ще стане ясно какъв ще бъде развоят.

В Нидерландия пък се появиха публикации, според които отборите във Формула 1 вече са били неофициално уведомени, че няма да пътуват до Близкия изток и че финалът на сезона ще се проведе на италианска земя.

Към момента обаче нито една от тези информации не е потвърдена официално от ръководството на шампионата.

Допълнителна яснота за ситуацията може да дойде още през следващата седмица. В Катар е планиран кръг от MotoGP и развитието около неговото провеждане ще бъде първият сериозен индикатор дали спортните събития в региона могат да се състоят при настоящата обстановка.


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