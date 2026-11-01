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ПАОК започна преговори с Кирил Десподов за нов договор

ПАОК започна преговори с Кирил Десподов за нов договор

1 Ноември, 2026 11:19 477 0

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Солунският клуб вече постигна споразумение с Янис Михаилидис

ПАОК започна преговори с Кирил Десподов за нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ПАОК предприе конкретни стъпки за задържането на Кирил Десподов и официално започна разговори с българския национал за удължаване на неговия договор. Новината идва, след като солунският клуб вече постигна споразумение с Янис Михаилидис и проведе разговори с Андрия Живкович. Информацията е на гръцкото издание Metrosport.

В последните седмици в България се появиха твърдения, че евентуалното завръщане на Десподов в ЦСКА е почти сигурно. Информацията от обкръжението на ПАОК обаче сочи в друга посока – както ръководството на гръцкия клуб, така и самият футболист имат желание да продължат съвместната си работа.

Настоящият контракт на крилото изтича през следващото лято, но от Солун не смятат да отлагат преговорите. Решението да започнат разговорите още сега, без да изчакват пълното му завръщане в официалните мачове, е ясен знак за доверието, което клубът има към българина.

Десподов, който след броени дни ще навърши 30 години, също е настроен положително към възможността да остане в ПАОК. Именно с екипа на солунския тим той преживя едни от най-значимите моменти в своята кариера.

Българският национал не е играл официален мач от началото на май, когато претърпя операция на големия пръст на крака. Преди няколко дни обаче той отново започна пълноценни тренировки със съотборниците си.

Идеалният сценарий за Десподов и ПАОК е завръщането му на терена да съвпадне с финализирането на преговорите и подписването на нов договор. Така гръцкият клуб ще може да разчита на българина и през следващите сезони.


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