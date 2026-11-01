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Скандал в Евертън: Джак Грийлиш изваден от състава след двудневен запой

Скандал в Евертън: Джак Грийлиш изваден от състава след двудневен запой

1 Ноември, 2026 16:11 522 1

  • джак грийлиш-
  • евертън-
  • манчестър сити-
  • купа на лигата-
  • дисциплинарно наказание

Английският национал е посетил караоке бар и няколко пъба на 19 и 20 октомври

Скандал в Евертън: Джак Грийлиш изваден от състава след двудневен запой - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джак Грийлиш е попаднал в центъра на дисциплинарен скандал в Евертън, след като според информация на британския таблоид The Sun е прекарал два поредни дни в заведения, вместо да изпълнява професионалните си задължения.

По данни на изданието английският национал е посетил караоке бар и няколко пъба на 19 и 20 октомври. След това полузащитникът не се е появил на тренировка, без да получи разрешение от клуба.

Ръководството на Евертън е реагирало с дисциплинарни мерки, като е отстранило футболиста от състава за двубоя срещу Нюкасъл от турнира за Купата на лигата. Така Грийлиш е пропуснал срещата заради поведението си извън терена.

31-годишният халф играе на „Гудисън Парк“ под наем от Манчестър Сити. Представянето му през настоящата кампания обаче все още не е впечатляващо откъм статистика. Той е записал 429 минути в осем мача във всички турнири, без да отбележи гол или да подаде за попадение.

Според данните на Transfermarkt пазарната стойност на Грийлиш е около 20 милиона евро. През август 2021 година Манчестър Сити плати на Астън Вила 117,5 милиона евро за правата му – сума, която го превърна в един от най-скъпите футболисти в историята на английския футбол.


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  • 1 Има ни пак

    2 0 Отговор
    Той получава над сто хиляди евро на седмица. За месец около половин милион евро. Какво да ги прави тези пари?

    16:21 01.11.2026

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