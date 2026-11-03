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Субименди обмисля раздяла с Арсенал, Реал и Барселона следят ситуацията

Субименди обмисля раздяла с Арсенал, Реал и Барселона следят ситуацията

3 Ноември, 2026 17:06 409 0

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  • европейски футбол

Испанският национал търси ново предизвикателство

Субименди обмисля раздяла с Арсенал, Реал и Барселона следят ситуацията - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мартин Субименди е готов да напусне Арсенал още през зимния трансферен прозорец, съобщават няколко британски медии. Испанският национал търси ново предизвикателство, като според информациите седем от водещите европейски клубове вече са получили сигнал за намеренията му.

Сред отборите, които проявяват интерес към 27-годишния полузащитник, са испанските грандове Реал Мадрид и Барселона, както и Челси – един от основните съперници на „артилеристите“ във Висшата лига.

Субименди пристигна в Северен Лондон през лятото на 2025 година от Реал Сосиедад. Арсенал плати за него 60 милиона паунда, като трансферът се осъществи след сериозна конкуренция за подписа му. Очакванията бяха испанецът да се превърне във водеща фигура в средата на терена в състава на Микел Артета.

Развитието на кариерата му в английския клуб обаче не оправдава първоначалните прогнози. Според публикациите халфът постепенно е загубил доверието на треньорския щаб, а през настоящия сезон все още не е започвал като титуляр в двубой от Висшата лига.

Субименди има 30 мача и три гола за националния отбор на Испания. Предстоящият зимен трансферен прозорец може да се окаже решаващ за бъдещето му, ако намерението му да потърси нов клуб се потвърди.


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