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Барселона няма намерение да се разделя с Гави, халфът също иска да остане на „Камп Ноу“

Барселона няма намерение да се разделя с Гави, халфът също иска да остане на „Камп Ноу“

4 Ноември, 2026 06:14 400 0

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Бъдещето на 22-годишния халф продължава да бъде свързано с каталунския гранд

Барселона няма намерение да се разделя с Гави, халфът също иска да остане на „Камп Ноу“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона е категорична в намерението си да задържи Гави, въпреки че испанският полузащитник получава значително по-малко игрово време през последния период. И клубът, и футболистът не желаят да стигат до раздяла, въпреки сложната ситуация около ролята му в отбора.

Според информация на испанското издание „Спорт“ бъдещето на 22-годишния халф продължава да бъде свързано с каталунския гранд. Ръководството няма намерение да го поставя на трансферния пазар или да му позволява да търси нов клуб. Самият Гави също не обмисля подобен вариант, независимо от ограничените възможности за изява.

Испанецът продължава да бъде мотивиран да се наложи с екипа на „синьо-червените“ и не планира да разглежда оферти нито през зимния трансферен прозорец, нито през следващото лято.

Недостатъчното игрово време обаче остава сериозен проблем за полузащитника. Гави не е доволен от настоящата си роля и липсата на редовни участия го кара да търси начин да промени ситуацията.

Въпреки това той е решен да се пребори за мястото си в състава и да докаже, че заслужава по-голямо доверие от треньорския щаб на Барселона.


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