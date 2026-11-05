Резултати от мачовете в НБА

Рилски спортист допусна тежка загуба от Колосос Родос в турнира за Купата на ФИБА

Рилски спортист претърпя поражение с 70:92 при домакинството си на гръцкия Колосос Родос в среща от петия кръг на група C в турнира за Купата на ФИБА ...