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Резултати от мачовете в НБА

Резултати от мачовете в НБА

5 Ноември, 2026 09:44 353 0

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  • ню йорк никс

Ню Йорк Никс побед Чикаго Булс

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изключително богата на баскетболни емоции бе изминалата нощ от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Ииграха се общо 14 двубоя, които предложиха както убедителни победи на фаворитите, така и истински трилъри, включително срещи, решени след продължения.

Всички резултати от изминалата нощ в НБА:

  • Детройт Пистънс – Филаделфия Севънти Сиксърс 106:112

  • Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс 105:120

  • Бостън Селтикс – Милуоки Бъкс 109:102

  • Бруклин Нетс – Шарлът Хорнетс 114:104

  • Ню Йорк Никс – Чикаго Булс 135:105

  • Мемфис Гризлийс – Индиана Пейсърс 103:107

  • Ню Орлиънс Пеликанс – Юта Джаз 120:113 (след продължение)

  • Оклахома Сити Тъндър – Кливланд Кавалиърс 124:116

  • Хюстън Рокетс – Минесота Тимбърлуувс 107:117

  • Денвър Нъгетс – Торонто Раптърс 128:109

  • Финикс Сънс – Портланд Трейл Блейзърс 119:132

  • Сан Антонио Спърс – Далас Маверикс 112:111

  • Сакраменто Кингс – Лос Анджелис Лейкърс 103:116

  • Лос Анджелис Клипърс – Маями Хийт 116:117 (след продължение)


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