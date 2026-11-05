Резултати от мачовете в НБА

Изключително богата на баскетболни емоции бе изминалата нощ от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Ииграха се общо 14 двубоя, които предложиха както убедителни победи на фаворитите, така и истински трилъри, включително срещи, решени след продължения.
Всички резултати от изминалата нощ в НБА:
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Детройт Пистънс – Филаделфия Севънти Сиксърс 106:112
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Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс 105:120
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Бостън Селтикс – Милуоки Бъкс 109:102
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Бруклин Нетс – Шарлът Хорнетс 114:104
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Ню Йорк Никс – Чикаго Булс 135:105
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Мемфис Гризлийс – Индиана Пейсърс 103:107
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Ню Орлиънс Пеликанс – Юта Джаз 120:113 (след продължение)
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Оклахома Сити Тъндър – Кливланд Кавалиърс 124:116
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Хюстън Рокетс – Минесота Тимбърлуувс 107:117
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Денвър Нъгетс – Торонто Раптърс 128:109
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Финикс Сънс – Портланд Трейл Блейзърс 119:132
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Сан Антонио Спърс – Далас Маверикс 112:111
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Сакраменто Кингс – Лос Анджелис Лейкърс 103:116
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Лос Анджелис Клипърс – Маями Хийт 116:117 (след продължение)
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