Барселона победи в София

Барселона победи Апоел Тел Авив с 93:90 в мач от 10-ия кръг на редовния сезон в Евролигата. Срещата се проведе в столичната „Арена 8888“, а каталунците записаха седма победа от началото на кампанията.

Барселона реализира 8 от 26 опита от зоната за три точки и овладя 16 борби в нападение. Дарио Бризуела беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Джъстин Робинсън добави 20 точки и 6 асистенции.

За Апоел Тел Авив най-много точки отбеляза Елайджа Брайънт – 25, като към тях прибави и 3 борби. Израелският тим беше формалният домакин на двубоя, но мачът се игра в София.

След успеха Барселона заема петото място във временното класиране със 7 победи и 3 загуби. Апоел Тел Авив е девети с 6 успеха и 4 поражения.