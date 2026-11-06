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Барселона победи в София

Барселона победи в София

6 Ноември, 2026 09:38 381 1

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Каталунците стигнаха до успеха в мача от 10-ия кръг на Евролигата, игран в „Арена 8888“

Барселона победи в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона победи Апоел Тел Авив с 93:90 в мач от 10-ия кръг на редовния сезон в Евролигата. Срещата се проведе в столичната „Арена 8888“, а каталунците записаха седма победа от началото на кампанията.

Барселона реализира 8 от 26 опита от зоната за три точки и овладя 16 борби в нападение. Дарио Бризуела беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Джъстин Робинсън добави 20 точки и 6 асистенции.

За Апоел Тел Авив най-много точки отбеляза Елайджа Брайънт – 25, като към тях прибави и 3 борби. Израелският тим беше формалният домакин на двубоя, но мачът се игра в София.

След успеха Барселона заема петото място във временното класиране със 7 победи и 3 загуби. Апоел Тел Авив е девети с 6 успеха и 4 поражения.


София / България
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  • 1 муцунка

    0 0 Отговор
    Барсе-лооо-наааа!

    09:44 06.11.2026

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