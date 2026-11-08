Ливърпул обмисля трансфер на Барт Вербруген от Брайтън

Ливърпул обмисля трансфер на вратаря на Брайтън Барт Вербруген през лятото на 2027 г., съобщава Football Insider. Според публикацията нидерландският национал е сред играчите, които клубът следи като възможен наследник на Алисон Бекер.

Информацията е представена и в последния трансферен обзор на BBC Sport, където се посочва, че Ливърпул разглежда възможен ход за 24-годишния вратар. Става дума за трансферна цел, която е в процес на проучване, а не за потвърдена оферта или договорка между клубовете.

Вербруген е сред вариантите за наследник на Алисон

Интересът към вратаря е свързан с несигурността около бъдещето на Алисон. Договорът на бразилеца с Ливърпул изтича в края на сезона и клубът вече проучва потенциални решения за позицията.

Вербруген е направил силно впечатление с представянето си за Брайтън. По данни на Football Insider той е записал 11 мача без допуснат гол в 14 участия във всички турнири от началото на сезона. Вратарят е титуляр и за националния отбор на Нидерландия.

„Той е само на 24 години, играе редовно във Висшата лига и е постоянен избор за националния отбор на Нидерландия“, заявява трансферният кореспондент на Football Insider Пийт О'Рурк.

О'Рурк допълва, че Ливърпул, както и останалите водещи клубове в Европа, следят развитието на Вербруген и подготвят различни варианти за бъдещето.

Конкуренция от Реал Мадрид и Байерн

Ливърпул няма да бъде единственият клуб, свързван с нидерландеца. Football Insider посочва интерес от Манчестър Юнайтед и Челси във Висшата лига, както и от Байерн Мюнхен. Реал Мадрид също е споменаван като възможен кандидат за подписа му.

Вербруген премина в Брайтън от Андерлехт през 2023 г. и постепенно се утвърди като първи избор под рамката на английския клуб. Засега няма данни Брайтън да е получил официално предложение от Ливърпул, нито е обявено решение за бъдещето на вратаря.

Източници: footballinsider247.com, bbc.co.uk