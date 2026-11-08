Спартак Варна обърна Арда от 0:2 до 3:2

Спартак Варна победи Арда с 3:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините изоставаха с 0:2, но стигнаха до пълен обрат на стадион „Спартак“ във Варна с два гола на Чидера Окох и попадение на Антон Иванов.

Арда започна по-резултатно и откри в 15-ата минута. Станислав Иванов намери Бирсент Карагарен в наказателното поле, а опитният нападател изпрати топката в далечния ъгъл.

В 34-ата минута гостите удвоиха преднината си. След изпълнение на корнер защитата на Спартак не успя да изчисти топката, а Дерик Да Силва се възползва от разбъркването и вкара за 2:0.

Домакините стигнаха до обрат

Варненци върнаха едно попадение само две минути по-късно. Деян Лозев центрира отдясно, Чидера Окох овладя топката в наказателното поле и с удар в далечния ъгъл намали резултата.

Спартак изравни в 52-ата минута. Окох се измъкна от защитата на Арда, а Антон Иванов се възползва от грешка на Вячеслав Велев и прати топката в мрежата за 2:2.

Обратът беше завършен в 85-ата минута. Чидера Окох получи възможност в наказателното поле и вкара втория си гол в срещата, с което донесе победата на домакините.

Успехът беше първи за Даниел Моралес начело на Спартак Варна. Треньорът пое отбора след раздялата с Васил Петров и преди мача заяви: „Единственото, което имам в главата си, е Арда.“

Спартак Варна прекъсна серията си от две поредни загуби, в които беше допуснал осем гола. Арда остава с 21 точки след 13 изиграни мача, докато варненци прибавиха три точки към актива си.

Следващият мач на Спартак Варна е варненското дерби с Черно море. Двубоят е насрочен за 21 ноември от 17:15 часа на стадион „Спартак“.

Източници: gong.bg, bntnews.bg, temasport.com