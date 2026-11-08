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Моралес: Спартак показа характер при обрата срещу Арда
  Тема: Български спортни успехи

Моралес: Спартак показа характер при обрата срещу Арда

8 Ноември, 2026 16:30 534 1

  • спартак варна-
  • арда-
  • даниел моралес-
  • александър тунчев-
  • първа лига

Варненци спечелиха с 3:2, след като изоставаха с два гола. Александър Тунчев посочи липсата на агресия като причина за загубата на Арда

Моралес: Спартак показа характер при обрата срещу Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спартак Варна стигна до впечатляващ обрат срещу Арда и спечели с 3:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините губеха с 0:2, но отбелязаха три гола между 36-ата и 85-ата минута и донесоха победа на Даниел Моралес в дебюта му начело на отбора.

Бирсент Карагарен даде аванс на Арда в 15-ата минута, а Дерик Да Силва удвои преднината в 34-ата. Чидера Окох върна Спартак в мача две минути по-късно. След почивката Антон Иванов изравни в 52-ата минута, а Окох вкара втория си гол в двубоя в 85-ата минута.

Моралес: Отборът показа потенциала си

Даниел Моралес поздрави футболистите за реакцията след трудното начало и за начина, по който са променили развитието на срещата.

„Искам да поздравя отбора за характера, който показа“, заяви Моралес.

Треньорът на Спартак подчерта, че тимът е продължил да играе, въпреки че е изоставал с два гола, и е стигнал до успеха след себераздаване. По думите му през второто полувреме Арда почти не е създала опасности пред вратата на домакините.

Моралес коментира и отстраняването на Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков от първия състав. Той заяви, че решението е било взето от ръководството преди назначаването му и че неговата задача е да води отбора. След паузата Спартак Варна ще се изправи срещу Черно море в градското дерби.

Тунчев: Повярвахме, че мачът е свършил

Александър Тунчев отдаде поражението на липсата на достатъчно агресия и концентрация след силното начало на Арда.

„Проблемът днес беше агресията. Спартак бяха доста по-агресивни“, каза Тунчев.

Наставникът на Арда посочи, че след преднината от 2:0 футболистите му са решили, че мачът е приключил. Тунчев заяви още, че е предупреждавал играчите си преди срещата, че ги очаква битка, но отборът не е отговорил на интензитета на домакините.

Арда ще използва паузата, за да отстрани допуснатите неточности, тъй като според Тунчев предстоят важни мачове в края на годината.

Източници: gong.bg


Варна / България
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