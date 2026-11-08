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Ливърпул победи Кристъл Палас с 3:1 на „Селхърст Парк“

Ливърпул победи Кристъл Палас с 3:1 на „Селхърст Парк“

8 Ноември, 2026 18:06 420 0

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  • александър исак-
  • флориан вирц

Алексис Мак Алистър, Флориан Вирц и Александър Исак донесоха успеха на гостите. Еди Нкетия вкара почетния гол от дузпа в добавеното време

Ливърпул победи Кристъл Палас с 3:1 на „Селхърст Парк“ - 1
Снимка: liverpooloffside.sbnation.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ливърпул победи Кристъл Палас с 3:1 като гост в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Селхърст Парк“ беше решен с голове на Алексис Мак Алистър, Флориан Вирц и Александър Исак, а Еди Нкетия оформи крайния резултат от дузпа в петата минута на добавеното време.

Ливърпул поведе в 40-ата минута. Доминик Собослай центрира от свободен удар, а Мак Алистър засече топката с глава и я изпрати във вратата на Дийн Хендерсън. До почивката Кристъл Палас имаше възможности за изравняване, но вратарят на гостите Алисон се намеси решително при удар на Даичи Камада.

Вирц и Исак решиха мача

Флориан Вирц удвои преднината на Ливърпул в 54-ата минута. Брадли Баркола проби по десния фланг и подаде към наказателното поле, където германският халф завърши атаката с удар в долния ляв ъгъл.

Кристъл Палас продължи да търси гол, но вместо това получи трето попадение. В 89-ата минута Вирц изведе Александър Исак, който напредна в наказателното поле и стреля точно за 0:3. В добавеното време домакините получиха дузпа след сблъсък между Милош Керкез и Дарио Осорио, а Нкетия бе точен от бялата точка в 90+5-ата минута.

Ливърпул се изкачи до петото място

Успехът изведе Ливърпул на пета позиция с 18 точки, четири по-малко от третия Брайтън и две зад четвъртия Челси. Кристъл Палас остана 19-и със 7 точки, като изпреварва единствено Съндърланд. Данните в таблицата са след мачовете от 10-ия кръг.

След паузата за националните отбори Кристъл Палас ще гостува на Ковънтри на 21 ноември. Ден по-късно Ливърпул ще приеме Манчестър Юнайтед в дербито на „Анфийлд“.

Източници: tntsports.co.uk, premierleague.com


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