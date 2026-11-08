Съндърланд победи Челси с 1:0 във Висшата лига

Съндърланд победи Челси с 1:0 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение на „Стейдиъм ъф Лайт“ отбеляза Енцо льо Фе от дузпа в 36-ата минута.

Наказателният удар беше отсъден, след като Леви Колуил повали Брайън Броби в наказателното поле. Льо Фе изпълни точно и даде преднина на домакините, която се запази до края на първото полувреме.

Челси не намери отговор

Гостите опитаха да променят развоя на срещата след почивката, но не стигнаха до изравнителен гол. Така Съндърланд записа втора победа в първенството през сезона, докато Челси допусна поражение след успеха с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед в предишния си шампионатен мач.

Челси започна двубоя като четвърти в класирането с 16 точки, а Съндърланд беше на последното място с пет точки. Победата дава на домакините три точки в борбата им за оставане във Висшата лига.

Домакините търсеха реакция

Съндърланд влезе в мача след загуба с 0:2 от Динамо Загреб в Лига Европа, а треньорът Режис льо Бри беше под натиск заради слабия старт на тима. Преди срещата анализаторът на Sky Sports Люис Джоунс заяви: „Това може да е точно необходимото на Съндърланд, за да даде тласък на сезона си.“

Успехът срещу Челси е втори за Съндърланд срещу лондонския клуб в рамките на календарната година. През май домакините спечелиха с 2:1 в последния кръг на миналия сезон.

Какво следва

След паузата за националните отбори Съндърланд ще гостува на Астън Вила на 21 ноември. В същия ден Челси ще приеме Лийдс на „Стамфорд Бридж“.

Източници: skysports.com