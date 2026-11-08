ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и излезе начело в класирането. Макс Ебонг, Йоанис Питас и Жан-Филип Гбамен отбелязаха головете за „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Двубоят беше първият между двата столични отбора за първото място в първенството от 17 години. Преди началото Левски имаше 32 точки, а ЦСКА - 31. След успеха тимът на Маркус Гиздол събра 34 точки и оглави таблицата, докато съставът на Хулио Веласкес остана с 32.

Два гола още през първото полувреме

ЦСКА поведе в 8-ата минута. Теодор Иванов проби по десния фланг и центрира към Макс Ебонг, който засече топката от движение и не остави възможност за реакция на Светослав Вуцов.

В 16-ата минута преднината стана 2:0. Стефано Сенси намери Йоанис Питас, а кипърският нападател отправи удар от около 20 метра. Топката премина между краката на Кристиан Димитров и изненада вратаря на Левски.

Домакините имаха възможност да намалят пасива си. Рейналдо се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на ЦСКА скъси дистанцията и спаси удара. В края на полувремето Кристиан Димитров стреля неточно след остро подаване към наказателното поле.

Гбамен сложи точка на дербито

ЦСКА стигна до трети гол в 58-ата минута. След заучено изпълнение на ъглов удар топката попадна в Жан-Филип Гбамен, който овладя и стреля мощно покрай Вуцов за 3:0.

Левски опита да отговори, но не успя да промени развоя. В началото на второто полувреме Вуцов първо изби топката след грешно връщане, а минута по-късно спаси и удар на Леандро Годой. Аржентинският нападател имаше още една възможност, но вратарят на „сините“ отново се намеси.

Главен съдия на срещата беше Никола Попов, а ВАР арбитър - Димитър Димитров. Преди дербито Гиздол определи следващия мач като водещ приоритет за отбора си: „Най-важен е следващият мач“.

След паузата за националните отбори Левски ще приеме Локомотив София на 22 ноември на стадион „Георги Аспарухов“. В същия ден ЦСКА ще гостува на Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“.

Източници: bntnews.bg, gol.bg, bta.bg