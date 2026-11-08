Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби
  Тема: Български спортни успехи

ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби

8 Ноември, 2026 18:58 2 192 51

  • цска-
  • левски-
  • вечно дерби-
  • първа лига-
  • макс ебонг

Макс Ебонг, Йоанис Питас и Жан-Филип Гбамен вкараха головете за убедителния успех на „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“

ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и излезе начело в класирането. Макс Ебонг, Йоанис Питас и Жан-Филип Гбамен отбелязаха головете за „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Двубоят беше първият между двата столични отбора за първото място в първенството от 17 години. Преди началото Левски имаше 32 точки, а ЦСКА - 31. След успеха тимът на Маркус Гиздол събра 34 точки и оглави таблицата, докато съставът на Хулио Веласкес остана с 32.

Два гола още през първото полувреме

ЦСКА поведе в 8-ата минута. Теодор Иванов проби по десния фланг и центрира към Макс Ебонг, който засече топката от движение и не остави възможност за реакция на Светослав Вуцов.

В 16-ата минута преднината стана 2:0. Стефано Сенси намери Йоанис Питас, а кипърският нападател отправи удар от около 20 метра. Топката премина между краката на Кристиан Димитров и изненада вратаря на Левски.

Домакините имаха възможност да намалят пасива си. Рейналдо се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на ЦСКА скъси дистанцията и спаси удара. В края на полувремето Кристиан Димитров стреля неточно след остро подаване към наказателното поле.

Гбамен сложи точка на дербито

ЦСКА стигна до трети гол в 58-ата минута. След заучено изпълнение на ъглов удар топката попадна в Жан-Филип Гбамен, който овладя и стреля мощно покрай Вуцов за 3:0.

Левски опита да отговори, но не успя да промени развоя. В началото на второто полувреме Вуцов първо изби топката след грешно връщане, а минута по-късно спаси и удар на Леандро Годой. Аржентинският нападател имаше още една възможност, но вратарят на „сините“ отново се намеси.

Главен съдия на срещата беше Никола Попов, а ВАР арбитър - Димитър Димитров. Преди дербито Гиздол определи следващия мач като водещ приоритет за отбора си: „Най-важен е следващият мач“.

След паузата за националните отбори Левски ще приеме Локомотив София на 22 ноември на стадион „Георги Аспарухов“. В същия ден ЦСКА ще гостува на Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“.

Източници: bntnews.bg, gol.bg, bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янев

    61 0 Отговор
    Синия балон се спука!
    За втори път 😂

    18:59 08.11.2026

  • 2 О, Морес

    59 0 Отговор
    Чудна вест се е разчула- 3:0 ! 3:0!

    18:59 08.11.2026

  • 3 Αлфа Bълкът

    53 0 Отговор
    Слабичко, можеше да е поне 4:0, изтървахме ги.

    19:00 08.11.2026

  • 4 Чорбара

    4 38 Отговор
    Теа хуните и Латекс тире Микре не могат да тепат, тръгнале с Мечката мед да ядат.

    19:01 08.11.2026

  • 5 Хайде

    40 2 Отговор
    1914 , кажи нещо! За предното дерби писа, че сте,, подарили,, Суперкупата , а сега?

    Коментиран от #12, #19

    19:05 08.11.2026

  • 6 Смех бате

    31 2 Отговор
    Кво стана с великия голмайстор - пернишкото си гън че СтИВЪН СтоянЧов ?

    19:07 08.11.2026

  • 7 Мим

    5 31 Отговор
    Абе истината е,че Левски нищо не игра и подари на чорбарите мача.Това е..

    Коментиран от #10

    19:08 08.11.2026

  • 8 Микре фен

    31 5 Отговор
    Едно време ви биеше ЦСКА, сега падате от отбора на село Микре. Кое от двете избирате? Много ниско слязохте. Другия път и Етрополе ще ви надуят.

    19:10 08.11.2026

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    11 2 Отговор
    Прасето е по-силно животно от Телето!
    🐄🐖🥳🤣👍

    19:13 08.11.2026

  • 10 не съм Мим

    34 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мим":

    Ами да сте играли, кой ви пречи. Току що Боримиров каза, че с нищо не са ви надиграли.(Какво ли щеше да стане, ако ви бяха надиграли)/! Между другото, благодаря за подаръка. Продължавайте така!

    Коментиран от #11

    19:14 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ши зо фен 1914

    33 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хайде":

    В реанимация съм.
    Не се чуствам добре.

    19:18 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Уефски

    22 0 Отговор
    Понеже Боко и Шиши са ги подкрепили преди мача, затова паднаха.

    Коментиран от #22

    19:22 08.11.2026

  • 15 не съм Мим

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мим":

    Тук братко, съм абсолютно на едно мнение със теб и резултата се вижда в мачовете на националния отбор!

    Коментиран от #47

    19:22 08.11.2026

  • 16 Йеронимус БОШ

    20 0 Отговор
    Не лош резултат , нали ?

    19:23 08.11.2026

  • 17 хер ФЛИК

    27 0 Отговор
    Пребиха ги !

    Коментиран от #18, #41

    19:24 08.11.2026

  • 18 Кума ЛисА

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "хер ФЛИК":

    .....не пак , а ОТНОВО !

    19:24 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Класика

    18 0 Отговор
    1914-ти кажи едно стихотворение -класика

    19:27 08.11.2026

  • 22 ЗЕЛЕНчук

    18 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уефски":

    По-здрави ПОЗДРАВИ на Бойко и Шиши с този чудесен резултат !

    19:27 08.11.2026

  • 23 Рефер

    21 0 Отговор
    Отборчето от ПодуЯне издъхна....

    19:28 08.11.2026

  • 24 фон Сморхаузен

    2 13 Отговор
    100 % сините са продали мача ! Това ще е причината да паднат , така да знаете !

    19:31 08.11.2026

  • 25 мухата ЦЕЦЕ

    19 0 Отговор
    НАистина ли сините са шампиони на българиЯ ?

    19:32 08.11.2026

  • 26 Рублите

    20 0 Отговор
    На бостана отиват на вятъра.

    Коментиран от #38

    19:32 08.11.2026

  • 27 свиреп ОХЛЮВ

    22 0 Отговор
    Леле - мале ! Това не беше мач , а подигравка !

    19:34 08.11.2026

  • 28 Артилерист

    23 0 Отговор
    Надуха ми главата с "величието" на Левски при Хулио. По-рано за супер купата като паднаха обявиха, че мача не бил важен. Сега Боримиров (върлите левскари много си го харесват щото винаги е много войнствен като тях) казал, че мача бил равностоен!!! Това левскарщината е голяма работа, но вече трети поред път ЦСКА бие и май Левски клиент им станаха...

    Коментиран от #51

    19:36 08.11.2026

  • 29 Само Питам

    14 0 Отговор
    НАИСТИНА ЛИ МОМЧЕТАТА от Левски получават пари за тази игра ? При това суми към 10-20-30 000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #39

    19:36 08.11.2026

  • 30 Пища ХУФнагел

    16 0 Отговор
    На мен мача много ми хареса. Ама много ! Подаваха си , ритаха , понякога падаха и накрая ЦСКА би с 3 на 0 !
    Какво повече да иска един нормален човек. Сеир да гледа на син гръб !

    19:38 08.11.2026

  • 31 Истината

    0 16 Отговор
    Мача беше фарс,Подуяне играха без най добрите си играчи

    Коментиран от #37

    19:39 08.11.2026

  • 32 Гонзю

    25 0 Отговор
    Колко мечтаех да видя тази цифра 3 в училище.
    Уви не ми се сбъдна.
    А сега редовно ме преследва.

    19:40 08.11.2026

  • 33 УРА и НАПРЕД

    15 1 Отговор
    АКО СЕ СПАЗВА ПРОГРЕСИЯТА 4-2 и 3-0 , трябва да следва победа с 4 гола разлика !

    19:41 08.11.2026

  • 34 Децимация

    11 0 Отговор
    А "отборо на народо" игра ли го тоз мач ?
    Или го игра отборо на ВЛАСТТА , на Бойко ТИКВАТА и Шиш0 МАГНИТА ?

    19:43 08.11.2026

  • 35 гмуржеР

    14 1 Отговор
    ЛеЕвски си играха чудесно. Искам да продължават все така. Идеални са си !

    19:46 08.11.2026

  • 36 В Името На Вимето

    18 0 Отговор
    Лувски "скриха" топката на ЦСКА ......в своята врата , при това цели 3 пъти !

    19:49 08.11.2026

  • 37 Зайо Байо

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Истината":

    Имаш предвид , че не са пуснали бат Бойко Тулупа ли ? Че той им е върл фен.

    19:52 08.11.2026

  • 38 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Рублите":

    На вятъра отиват също и парите и кефа на ББ -Тиквата и ДП-Шопара !

    19:54 08.11.2026

  • 39 Не си

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Само Питам":

    прав за момчетата на Левски. Те играха най-добрия си мач, раздадоха се докрай, изпълниха всички указания на треньора си Веласкес. ЦСКА с нищо не ги надигра. И трите им гола бяха чиста случайност. Левски имаше повече чисти положения, ама тоя Лепоухов днес имаше голям ден.

    19:57 08.11.2026

  • 40 насила дарител

    11 0 Отговор
    Трябваше сините да не излизат за този мач. Щяха ПАК да загубят с 3 на 0 , ама поне щяха да не са изморени от това тичане след топката , дето така и не можаха да я пипнат.
    Хабиха се напразно тез момчетии ! Язък !

    19:58 08.11.2026

  • 41 Радев!

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "хер ФЛИК":

    Да се арестуват побойниците ЦСКА! Левски да си сменят името! Позорят Апостола!

    Коментиран от #44

    20:00 08.11.2026

  • 42 НЕ СЕ ДУЯ КАТО

    6 0 Отговор
    Танас ОФЦИТЕ. ПИША ОТ ГОДИНИ. МНОГО СА НЕКАДЪРНИ КАКТО управа треньори футболисти спонсурати. И ВИНАГИ СЪМ ЗНАЕЛ ЧЕ ИСТИНАТА ЗА ТЯХНАТА НЕКАДЪРНОСТ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ. И ЕТО ПИСАЛ СЪМ И ПИША БАЛОНА СЕ СПУКА.1914 КЪДЕ СИИИИИИИИ.

    20:01 08.11.2026

  • 43 Петер Брьогел

    7 0 Отговор
    Това беше напълно нечестен мач. За Левски не дадоха 4 дузпи , а поне 3-ма играчи на ЦСКА трябваше да бъдат изгонени , защото не са се обръснали и подстригали.

    20:02 08.11.2026

  • 44 йодирана СОЛ

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Радев!":

    Горкият Васил Левски , щом тези сини индивиди са го приватизирали и го ползват за лична изгода !

    20:05 08.11.2026

  • 45 Майстор Тричко

    5 0 Отговор
    Годой игра ли в мача или беше зрител от първия ред? А Сенси едва ходеше по терена... А пък съдията прекали в стремежа си за спаси червените картони на Левски...

    Коментиран от #49

    20:07 08.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 дЕсен десЕн

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Майстор Тричко":

    Искаш да кажеш , че ЦСКА са били Левски с 9 човека ли ?

    20:27 08.11.2026

  • 50 Върл чорбар

    1 0 Отговор
    Какво дерби? Те ЦСКА като че ли нямаха противници! Нека дон Хулио изкара някоя треньорска школа! Имаше навремето подобен виц: Срещу Левски пуснали 11 дървета. След първото полувреме треньорът се чуди какво да предприеме, че дърветата водят с 2:0! Разбира се ЦСКА си вързаха играта, но едва ли победата е толкова сладка срещу толкова слаб отбор!

    20:53 08.11.2026

  • 51 Върл чорбар

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    Мача беше равностоен и Левски паднаха с 3:0! Ако беше неравностоен с 6:0 ли падаха?

    20:58 08.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове