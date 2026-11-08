ЦСКА разгроми Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и излезе начело в класирането. Макс Ебонг, Йоанис Питас и Жан-Филип Гбамен отбелязаха головете за „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“.
Двубоят беше първият между двата столични отбора за първото място в първенството от 17 години. Преди началото Левски имаше 32 точки, а ЦСКА - 31. След успеха тимът на Маркус Гиздол събра 34 точки и оглави таблицата, докато съставът на Хулио Веласкес остана с 32.
Два гола още през първото полувреме
ЦСКА поведе в 8-ата минута. Теодор Иванов проби по десния фланг и центрира към Макс Ебонг, който засече топката от движение и не остави възможност за реакция на Светослав Вуцов.
В 16-ата минута преднината стана 2:0. Стефано Сенси намери Йоанис Питас, а кипърският нападател отправи удар от около 20 метра. Топката премина между краката на Кристиан Димитров и изненада вратаря на Левски.
Домакините имаха възможност да намалят пасива си. Рейналдо се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но стражът на ЦСКА скъси дистанцията и спаси удара. В края на полувремето Кристиан Димитров стреля неточно след остро подаване към наказателното поле.
Гбамен сложи точка на дербито
ЦСКА стигна до трети гол в 58-ата минута. След заучено изпълнение на ъглов удар топката попадна в Жан-Филип Гбамен, който овладя и стреля мощно покрай Вуцов за 3:0.
Левски опита да отговори, но не успя да промени развоя. В началото на второто полувреме Вуцов първо изби топката след грешно връщане, а минута по-късно спаси и удар на Леандро Годой. Аржентинският нападател имаше още една възможност, но вратарят на „сините“ отново се намеси.
Главен съдия на срещата беше Никола Попов, а ВАР арбитър - Димитър Димитров. Преди дербито Гиздол определи следващия мач като водещ приоритет за отбора си: „Най-важен е следващият мач“.
След паузата за националните отбори Левски ще приеме Локомотив София на 22 ноември на стадион „Георги Аспарухов“. В същия ден ЦСКА ще гостува на Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“.
Източници: bntnews.bg, gol.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янев
За втори път 😂
18:59 08.11.2026
2 О, Морес
18:59 08.11.2026
3 Αлфа Bълкът
19:00 08.11.2026
4 Чорбара
19:01 08.11.2026
5 Хайде
Коментиран от #12, #19
19:05 08.11.2026
6 Смех бате
19:07 08.11.2026
7 Мим
Коментиран от #10
19:08 08.11.2026
8 Микре фен
19:10 08.11.2026
9 Кучето на Мими 🐕
🐄🐖🥳🤣👍
19:13 08.11.2026
10 не съм Мим
До коментар #7 от "Мим":Ами да сте играли, кой ви пречи. Току що Боримиров каза, че с нищо не са ви надиграли.(Какво ли щеше да стане, ако ви бяха надиграли)/! Между другото, благодаря за подаръка. Продължавайте така!
Коментиран от #11
19:14 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ши зо фен 1914
До коментар #5 от "Хайде":В реанимация съм.
Не се чуствам добре.
19:18 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Уефски
Коментиран от #22
19:22 08.11.2026
15 не съм Мим
До коментар #11 от "Мим":Тук братко, съм абсолютно на едно мнение със теб и резултата се вижда в мачовете на националния отбор!
Коментиран от #47
19:22 08.11.2026
16 Йеронимус БОШ
19:23 08.11.2026
17 хер ФЛИК
Коментиран от #18, #41
19:24 08.11.2026
18 Кума ЛисА
До коментар #17 от "хер ФЛИК":.....не пак , а ОТНОВО !
19:24 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Класика
19:27 08.11.2026
22 ЗЕЛЕНчук
До коментар #14 от "Уефски":По-здрави ПОЗДРАВИ на Бойко и Шиши с този чудесен резултат !
19:27 08.11.2026
23 Рефер
19:28 08.11.2026
24 фон Сморхаузен
19:31 08.11.2026
25 мухата ЦЕЦЕ
19:32 08.11.2026
26 Рублите
Коментиран от #38
19:32 08.11.2026
27 свиреп ОХЛЮВ
19:34 08.11.2026
28 Артилерист
Коментиран от #51
19:36 08.11.2026
29 Само Питам
Коментиран от #39
19:36 08.11.2026
30 Пища ХУФнагел
Какво повече да иска един нормален човек. Сеир да гледа на син гръб !
19:38 08.11.2026
31 Истината
Коментиран от #37
19:39 08.11.2026
32 Гонзю
Уви не ми се сбъдна.
А сега редовно ме преследва.
19:40 08.11.2026
33 УРА и НАПРЕД
19:41 08.11.2026
34 Децимация
Или го игра отборо на ВЛАСТТА , на Бойко ТИКВАТА и Шиш0 МАГНИТА ?
19:43 08.11.2026
35 гмуржеР
19:46 08.11.2026
36 В Името На Вимето
19:49 08.11.2026
37 Зайо Байо
До коментар #31 от "Истината":Имаш предвид , че не са пуснали бат Бойко Тулупа ли ? Че той им е върл фен.
19:52 08.11.2026
38 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
До коментар #26 от "Рублите":На вятъра отиват също и парите и кефа на ББ -Тиквата и ДП-Шопара !
19:54 08.11.2026
39 Не си
До коментар #29 от "Само Питам":прав за момчетата на Левски. Те играха най-добрия си мач, раздадоха се докрай, изпълниха всички указания на треньора си Веласкес. ЦСКА с нищо не ги надигра. И трите им гола бяха чиста случайност. Левски имаше повече чисти положения, ама тоя Лепоухов днес имаше голям ден.
19:57 08.11.2026
40 насила дарител
Хабиха се напразно тез момчетии ! Язък !
19:58 08.11.2026
41 Радев!
До коментар #17 от "хер ФЛИК":Да се арестуват побойниците ЦСКА! Левски да си сменят името! Позорят Апостола!
Коментиран от #44
20:00 08.11.2026
42 НЕ СЕ ДУЯ КАТО
20:01 08.11.2026
43 Петер Брьогел
20:02 08.11.2026
44 йодирана СОЛ
До коментар #41 от "Радев!":Горкият Васил Левски , щом тези сини индивиди са го приватизирали и го ползват за лична изгода !
20:05 08.11.2026
45 Майстор Тричко
Коментиран от #49
20:07 08.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 дЕсен десЕн
До коментар #45 от "Майстор Тричко":Искаш да кажеш , че ЦСКА са били Левски с 9 човека ли ?
20:27 08.11.2026
50 Върл чорбар
20:53 08.11.2026
51 Върл чорбар
До коментар #28 от "Артилерист":Мача беше равностоен и Левски паднаха с 3:0! Ако беше неравностоен с 6:0 ли падаха?
20:58 08.11.2026