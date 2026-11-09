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Фен на Бодьо/Глимт е в болница след срутване на трибуна в Тромсьо

Фен на Бодьо/Глимт е в болница след срутване на трибуна в Тромсьо

9 Ноември, 2026 08:14 552 0

  • футбол-
  • световен футбол-
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  • бодьо/глимт

Четирима души са пострадали, а един от привържениците е със счупени ребра

Фен на Бодьо/Глимт е в болница след срутване на трибуна в Тромсьо - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сериозен инцидент помрачи двубоя между Тромсьо и Бодьо/Глимт от 26-ия кръг на норвежкото първенство, след като част от трибуната за гостуващите фенове се срути малко преди края на първото полувреме.

Четирима души са пострадали при случилото се, като един от тях е бил откаран в болница. Според информация на норвежката обществена телевизия “NRK”, близките на хоспитализирания привърженик са потвърдили, че той е със счупени ребра.


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