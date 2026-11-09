Фен на Бодьо/Глимт е в болница след срутване на трибуна в Тромсьо

Сериозен инцидент помрачи двубоя между Тромсьо и Бодьо/Глимт от 26-ия кръг на норвежкото първенство, след като част от трибуната за гостуващите фенове се срути малко преди края на първото полувреме.

Четирима души са пострадали при случилото се, като един от тях е бил откаран в болница. Според информация на норвежката обществена телевизия “NRK”, близките на хоспитализирания привърженик са потвърдили, че той е със счупени ребра.