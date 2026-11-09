Дан Бърн замени контузения Марк Гехи в Англия

Дан Бърн ще замени контузения Марк Гехи в състава на Англия за предстоящите мачове от Лигата на нациите на УЕФА. За 34-годишния защитник на Нюкасъл това ще бъде първо участие в националния отбор след Световното първенство.

Гехи напусна терена на полувремето при загубата на Манчестър Сити с 1:3 като гост на Нотингам Форест. След мача мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска потвърди, че смяната е била наложена от травма в бедрото. Заради контузията защитникът отпадна от групата на Англия.

Бившият капитан на Кристъл Палас беше важна част от състава на „трите лъва“. Гехи игра във всички мачове на Англия на Световното първенство с изключение на един, както и във всичките четири срещи от Лигата на нациите през септември и октомври.

Бърн има 11 мача с екипа на Англия. В началото на сезона той също беше извън състава заради контузия в глезена и пропусна първата международна пауза.

До момента Англия записа две победи срещу Чехия – с 2:0 като гост и с 3:0 като домакин, успех срещу Хърватия със 7:0 и поражение от световния шампион Испания с 2:3.

Следващият мач на Англия е срещу Хърватия на „Уембли“ в четвъртък. Три дни по-късно тимът ще гостува на Испания. Повикването на Бърн осигурява на селекционера допълнителна опция в центъра на защитата след отпадането на Гехи.