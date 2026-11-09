Фермин Лопес изпревари Марадона по голове за Барселона

Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес записа любопитно постижение, след като изпревари легендарния Диего Марадона по отбелязани попадения с екипа на каталунския гранд.

Младият испанец достигна границата от 40 гола за първия състав на Барселона, след като реализира и двете попадения за успеха с 2:1 над Атлетико Мадрид. Преди двубоя Лопес и Марадона имаха по 38 точни изстрела за „блаугранас“, но с головете си срещу мадридчани футболистът на каталунците излезе еднолично пред аржентинската легенда.

Разликата между двамата е във времето, необходимо за достигането на тази бройка. Марадона отбелязва своите 38 попадения в едва 58 срещи с екипа на Барселона, докато на Фермин са му били нужни 151 двубоя, за да стигне до 40 гола.

Интересното е, че още преди срещата с Атлетико Лопес беше попитан за сравнението с един от най-великите футболисти в историята. Тогава той демонстрира скромност и подчерта, че не смята подобни съпоставки за уместни.

„Не мога да се сравнявам с футболист като Марадона. Всеки има своя път, но съм много щастлив, че изравних головете на играч като него. Надявам се да бъдат още много“, заяви полузащитникът.