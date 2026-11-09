Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фенербахче отрече слуховете за привличането на Франческо Тоти в ръководството

Фенербахче отрече слуховете за привличането на Франческо Тоти в ръководството

9 Ноември, 2026 20:37 470 0

  • франческо тоти-
  • фенербахче-
  • рома-
  • турски футбол-
  • трансфери-
  • футболно ръководство

Слуховете бяха разпространени първоначално от турския вестник „Сьозчу“

Фенербахче отрече слуховете за привличането на Франческо Тоти в ръководството - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на Рома Франческо Тоти няма да заема ръководна или изпълнителна длъжност във Фенербахче, въпреки появилите се информации в турските медии. От истанбулския гранд реагираха категорично на спекулациите и ги определиха като напълно неоснователни.

Слуховете бяха разпространени първоначално от турския вестник „Сьозчу“, а впоследствие бяха подети и от други издания в страната. Според публикациите бившият капитан на Рома, който в момента няма обвързаност с клуб, е бил разглеждан като възможност за ключова позиция в спортната структура на Фенербахче.

Идеята била Тоти да се превърне във важна фигура в развитието на футболния проект на „жълто-сините“, като използва натрупания през годините опит и визията си за управлението на клуба.

От Фенербахче обаче побързаха да сложат край на спекулациите с официално съобщение. Ръководството призова медиите да проверяват информацията си, преди да я разпространяват.

„Информацията, публикувана днес под заглавието „Футболен ум на Фенербахче“, и впоследствие подета и разпространена от други медии, твърдяща, че Франческо Тоти ще поеме роля в спортно-управленската структура на нашия клуб, е напълно неоснователна.

Призоваваме медийните организации, които разпространяват неверни съобщения, без първо да ги проверят и потвърдят, да спазват принципите на журналистиката и да действат отговорно“, гласи позицията на турския клуб.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове