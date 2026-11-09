Фенербахче отрече слуховете за привличането на Франческо Тоти в ръководството

Легендата на Рома Франческо Тоти няма да заема ръководна или изпълнителна длъжност във Фенербахче, въпреки появилите се информации в турските медии. От истанбулския гранд реагираха категорично на спекулациите и ги определиха като напълно неоснователни.

Слуховете бяха разпространени първоначално от турския вестник „Сьозчу“, а впоследствие бяха подети и от други издания в страната. Според публикациите бившият капитан на Рома, който в момента няма обвързаност с клуб, е бил разглеждан като възможност за ключова позиция в спортната структура на Фенербахче.

Идеята била Тоти да се превърне във важна фигура в развитието на футболния проект на „жълто-сините“, като използва натрупания през годините опит и визията си за управлението на клуба.

От Фенербахче обаче побързаха да сложат край на спекулациите с официално съобщение. Ръководството призова медиите да проверяват информацията си, преди да я разпространяват.

„Информацията, публикувана днес под заглавието „Футболен ум на Фенербахче“, и впоследствие подета и разпространена от други медии, твърдяща, че Франческо Тоти ще поеме роля в спортно-управленската структура на нашия клуб, е напълно неоснователна.

Призоваваме медийните организации, които разпространяват неверни съобщения, без първо да ги проверят и потвърдят, да спазват принципите на журналистиката и да действат отговорно“, гласи позицията на турския клуб.