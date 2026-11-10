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Георги Йомов вкара първия си гол след завръщането
  Тема: Български спортни успехи

Георги Йомов вкара първия си гол след завръщането

10 Ноември, 2026 08:30 453 0

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Крилото реализира дузпа за победата на ЦСКА II с 3:1 над Рилски спортист във Втора лига

Георги Йомов вкара първия си гол след завръщането - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Георги Йомов отбеляза първия си гол след завръщането на терена. Крилото реализира дузпа в 85-ата минута и оформи победата на ЦСКА II с 3:1 над Рилски спортист в мач от 15-ия кръг на Втора лига.

Двубоят се игра на стадион „Драгалевци“. ЦСКА II поведе в 35-ата минута след автогол на Павел Тодоров, но Рилски спортист изравни три минути след почивката. Марто Бойчев стреля от границата на наказателното поле, а след рикошет топката влезе във вратата на домакините.

В 64-ата минута столичният тим отново излезе напред. Мартин Стойчев засече с глава центриране от корнер, като топката се отклони в гърба на Виктор Генев и попадна в мрежата.

Пет минути преди края ЦСКА II получи право да изпълни дузпа. Йомов застана зад топката и реализира за крайното 3:1. Това е първото му попадение след завръщането в официалния футбол след четиригодишно наказание за нарушение на антидопинговите правила.

ЦСКА II отново е лидер

Успехът върна втория отбор на ЦСКА на първото място във Втора лига. Тимът събра 31 точки и има две повече от Вихрен. В състава на домакините беше и футболистът от първия отбор Мохамед Брахими, който изигра пълни 90 минути.

За Йомов голът идва повече от четири години след последното му попадение. Той беше точен за първия тим на ЦСКА при победата с 4:0 над Македония Гьорче Петров на 28 юли 2022 г. След този мач положителна допинг проба доведе до продължително отстраняване от футбола.

След срещата старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов постави под съмнение ситуацията при дузпата, без да твърди категорично, че решението е било неправилно.

„При изграждането сбъркахме и подарихме дузпа. Дори не мога да преценя дали я е имало. Бях далече“, каза Крумов.

Рилски спортист остава с 20 точки. В следващия кръг тимът от Самоков ще приеме Хебър на 15 ноември.

Източници: sportal.bg, palmssport.bg, gol.bg


България
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