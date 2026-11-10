Гьоко Хаджиевски е фаворит за треньор на Локомотив София

Гьоко Хаджиевски е фаворит за нов старши треньор на Локомотив София. 71-годишният специалист е очакван днес на стадиона в „Надежда“ за финални преговори, след които при постигнато споразумение трябва да подпише договор и да бъде официално представен, съобщават Тема Спорт и Sportal.

Хаджиевски е без клуб, след като напусна Спартак Варна малко след началото на сезона. През миналия шампионат той помогна на варненския тим да запази мястото си в елита, а в началото на настоящата кампания Спартак победи Черно море с 3:0 във Варна.

Локомотив София търси наследник на Любослав Пенев

Столичният клуб остана без постоянен треньор след раздялата с Любослав Пенев на 30 октомври. Двете страни прекратиха отношенията си по взаимно съгласие, а тимът беше воден от помощниците на Пенев в мача с Ботев Пловдив. След това директорът на детско-юношеската школа Александър Георгиев пое временно представителния отбор.

В последния си двубой Локомотив загуби с 0:1 от Септември, като тимът отново беше воден от Георгиев. След срещата ръководството продължи разговорите за постоянен наставник.

„Работим по въпроса, но още нямаме окончателно решение“, заяви собственикът на клуба Веселин Стоянов пред „Тема Спорт“ на 2 ноември. Тогава той уточни, че са разглеждани няколко кандидатури.

Други имена са били обсъждани

Сред вариантите за поста е бил Душан Косич, който води Локомотив Пловдив. Според публикуваната информация обаче не е постигната договорка за условията, при които словенският специалист би сменил „Лаута“ с „Надежда“. Обсъждани са още Явор Вълчинов, Георги Донков, Александър Томаш и Павел Дочев.

Хаджиевски е добре познат на българската футболна публика. Той поема ЦСКА през лятото на 1993 г. и остава начело на отбора до началото на април 1994 г. През сезон 2006/07 работи и във Вихрен Сандански. Ако финалните преговори с Локомотив София завършат успешно, това ще бъде третият му престой в българския футбол.

Към момента назначението не е официално обявено. Следващата стъпка е срещата между Хаджиевски и ръководството на клуба, а решението се очаква да бъде взето след приключването на разговорите.

Източници: sportal.bg, topsport.bg, bgnes.bg