Разлюбиха ли феновете на Левски Хулио Веласкес?

Тежката загуба с 0:3 от ЦСКА предизвика силно недоволство сред привържениците на Левски, като най-острите критики в социалните мрежи бяха насочени към старши треньора Хулио Веласкес. Част от феновете поискаха промяна на треньорския пост, а други обвиниха отбора в липса на агресия и характер във Вечното дерби.
Двубоят на 8 ноември завърши с убедителен успех за ЦСКА след два гола през първото полувреме и трето попадение в 58-ата минута. Поражението беше първо за Левски в шампионата през сезона. „Сините“ останаха втори с 32 точки, на две зад ЦСКА, но и с мач по-малко.
Критиките към Веласкес са за състава и смените
В коментарите под публикацията на Левски във „Фейсбук“ привържениците най-често поставят под въпрос стартовия състав. Според част от тях някои от основните футболисти са останали на пейката, докато други са получили титулярни места въпреки слабата си форма. Критики има и към времето на смените, които според феновете са дошли твърде късно, когато резултатът вече е бил 0:3.
„Не сте извинени!“, „Подигравка с цялата синя общност!“ и „Оставка!“ са сред посланията, цитирани в публикации след мача. Други привърженици питат защо футболисти са били пазени за двубой, последван от пауза за националните отбори. Недоволството не е насочено само към Веласкес, а и към отделни играчи, селекцията и ръководството.
Има и фенове, които защитават треньора
В същите дискусии обаче се вижда и друга позиция. Част от левскарите призовават да не се правят крайни изводи след един мач и напомнят, че отборът е в горната част на класирането и има двубой по-малко от ЦСКА. Появяват се и призиви за подкрепа към футболистите, вместо за незабавна треньорска смяна.
Това означава, че по коментарите в социалните мрежи не може да се заключи, че всички фенове са се отказали от Хулио Веласкес. По-ясно се вижда рязко покачване на недоволството след второто поредно поражение от ЦСКА в рамките на два месеца. През септември „червените“ спечелиха и Суперкупата с 4:2.
„Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“
Самият Веласкес пое отговорност за представянето и се извини на привържениците. „Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“, заяви испанецът след срещата. Той призна, че Левски не е изравнил агресията и динамиката на съперника, но отхвърли тезата, че всичко постигнато от отбора до момента трябва да бъде зачеркнато заради една загуба.
Следващата възможност за реакция ще бъде на 22 ноември, когато Левски приема Локомотив София. Дотогава основният въпрос около Веласкес остава дали поражението от ЦСКА ще бъде единичен срив или знак за по-дълбок проблем в представянето на отбора в големите мачове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сираков
Коментиран от #2
12:03 10.11.2026
2 Баш Левскар
До коментар #1 от "Сираков":Просто прасе!
12:06 10.11.2026
3 1914
12:09 10.11.2026
4 Синя София
Коментиран от #18
12:11 10.11.2026
5 Само Левски
Коментиран от #8
12:15 10.11.2026
6 ФАКТИ
12:20 10.11.2026
7 Разград
Коментиран от #20
12:24 10.11.2026
8 Мари Петков
До коментар #5 от "Само Левски":На Милан ли го продадохте?
Коментиран от #12
12:25 10.11.2026
9 никой
Когато се играе срещу реален противник....куците коне показват колко са куци.
Треньорът няма вина,той с това разполага.
Цялото първенство ни е боклук,но Левски копае дъното и срами името на Апостола
12:27 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
Коментиран от #14
12:32 10.11.2026
12 Левски София
До коментар #8 от "Мари Петков":Не помня на кой го продадоха, въпроса че имаше 10 гола, а сега сме без тези 10 гола. Той обича Левски, имаше желание за игра. Кристиан Димитров, където е бавен защитник и го минават като пътен знак го оставиха.
12:40 10.11.2026
13 Лопата Орешник
12:42 10.11.2026
14 Кой да дойде
До коментар #11 от "Някой":Най-добрите треньори от Европа, няма да дойдат в България и кой ще им плаща високата заплата. Даже на Домусчиев не му се дават пари за треньор спечелил титли в западна Европа.
12:43 10.11.2026
15 Цесекар
12:44 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 О С Т А В К А
12:49 10.11.2026
18 727272
До коментар #4 от "Синя София":7:2 (4:2 , 3:0)
12:51 10.11.2026
19 Нулио много бързо ще усети
13:01 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Неутрален
До коментар #20 от "Селяните":Този от Разград с нищо не ви обиди.А вие пак почвате с квалификации и нападки.Затова никой не ви харесва.Извън терена сте високомерни,но на терена ви няма никакви.
13:12 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.