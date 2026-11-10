Разлюбиха ли феновете на Левски Хулио Веласкес?

Тежката загуба с 0:3 от ЦСКА предизвика силно недоволство сред привържениците на Левски, като най-острите критики в социалните мрежи бяха насочени към старши треньора Хулио Веласкес. Част от феновете поискаха промяна на треньорския пост, а други обвиниха отбора в липса на агресия и характер във Вечното дерби.

Двубоят на 8 ноември завърши с убедителен успех за ЦСКА след два гола през първото полувреме и трето попадение в 58-ата минута. Поражението беше първо за Левски в шампионата през сезона. „Сините“ останаха втори с 32 точки, на две зад ЦСКА, но и с мач по-малко.

Критиките към Веласкес са за състава и смените

В коментарите под публикацията на Левски във „Фейсбук“ привържениците най-често поставят под въпрос стартовия състав. Според част от тях някои от основните футболисти са останали на пейката, докато други са получили титулярни места въпреки слабата си форма. Критики има и към времето на смените, които според феновете са дошли твърде късно, когато резултатът вече е бил 0:3.

„Не сте извинени!“, „Подигравка с цялата синя общност!“ и „Оставка!“ са сред посланията, цитирани в публикации след мача. Други привърженици питат защо футболисти са били пазени за двубой, последван от пауза за националните отбори. Недоволството не е насочено само към Веласкес, а и към отделни играчи, селекцията и ръководството.

Има и фенове, които защитават треньора

В същите дискусии обаче се вижда и друга позиция. Част от левскарите призовават да не се правят крайни изводи след един мач и напомнят, че отборът е в горната част на класирането и има двубой по-малко от ЦСКА. Появяват се и призиви за подкрепа към футболистите, вместо за незабавна треньорска смяна.

Това означава, че по коментарите в социалните мрежи не може да се заключи, че всички фенове са се отказали от Хулио Веласкес. По-ясно се вижда рязко покачване на недоволството след второто поредно поражение от ЦСКА в рамките на два месеца. През септември „червените“ спечелиха и Суперкупата с 4:2.

„Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“

Самият Веласкес пое отговорност за представянето и се извини на привържениците. „Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“, заяви испанецът след срещата. Той призна, че Левски не е изравнил агресията и динамиката на съперника, но отхвърли тезата, че всичко постигнато от отбора до момента трябва да бъде зачеркнато заради една загуба.

Следващата възможност за реакция ще бъде на 22 ноември, когато Левски приема Локомотив София. Дотогава основният въпрос около Веласкес остава дали поражението от ЦСКА ще бъде единичен срив или знак за по-дълбок проблем в представянето на отбора в големите мачове.