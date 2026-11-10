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Разлюбиха ли феновете на Левски Хулио Веласкес?

Разлюбиха ли феновете на Левски Хулио Веласкес?

10 Ноември, 2026 12:00 1 342 23

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  • фенове

След 0:3 от ЦСКА коментарите към треньора и отбора станаха остри, но сред привържениците има и призиви за спокойствие

Разлюбиха ли феновете на Левски Хулио Веласкес? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежката загуба с 0:3 от ЦСКА предизвика силно недоволство сред привържениците на Левски, като най-острите критики в социалните мрежи бяха насочени към старши треньора Хулио Веласкес. Част от феновете поискаха промяна на треньорския пост, а други обвиниха отбора в липса на агресия и характер във Вечното дерби.

Двубоят на 8 ноември завърши с убедителен успех за ЦСКА след два гола през първото полувреме и трето попадение в 58-ата минута. Поражението беше първо за Левски в шампионата през сезона. „Сините“ останаха втори с 32 точки, на две зад ЦСКА, но и с мач по-малко.

Критиките към Веласкес са за състава и смените

В коментарите под публикацията на Левски във „Фейсбук“ привържениците най-често поставят под въпрос стартовия състав. Според част от тях някои от основните футболисти са останали на пейката, докато други са получили титулярни места въпреки слабата си форма. Критики има и към времето на смените, които според феновете са дошли твърде късно, когато резултатът вече е бил 0:3.

„Не сте извинени!“, „Подигравка с цялата синя общност!“ и „Оставка!“ са сред посланията, цитирани в публикации след мача. Други привърженици питат защо футболисти са били пазени за двубой, последван от пауза за националните отбори. Недоволството не е насочено само към Веласкес, а и към отделни играчи, селекцията и ръководството.

Има и фенове, които защитават треньора

В същите дискусии обаче се вижда и друга позиция. Част от левскарите призовават да не се правят крайни изводи след един мач и напомнят, че отборът е в горната част на класирането и има двубой по-малко от ЦСКА. Появяват се и призиви за подкрепа към футболистите, вместо за незабавна треньорска смяна.

Това означава, че по коментарите в социалните мрежи не може да се заключи, че всички фенове са се отказали от Хулио Веласкес. По-ясно се вижда рязко покачване на недоволството след второто поредно поражение от ЦСКА в рамките на два месеца. През септември „червените“ спечелиха и Суперкупата с 4:2.

„Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“

Самият Веласкес пое отговорност за представянето и се извини на привържениците. „Боли ме сякаш са ме наръгали с нож“, заяви испанецът след срещата. Той призна, че Левски не е изравнил агресията и динамиката на съперника, но отхвърли тезата, че всичко постигнато от отбора до момента трябва да бъде зачеркнато заради една загуба.

Следващата възможност за реакция ще бъде на 22 ноември, когато Левски приема Локомотив София. Дотогава основният въпрос около Веласкес остава дали поражението от ЦСКА ще бъде единичен срив или знак за по-дълбок проблем в представянето на отбора в големите мачове.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сираков

    10 9 Отговор
    Хубава Илияна давам, Веласкес не давам

    Коментиран от #2

    12:03 10.11.2026

  • 2 Баш Левскар

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сираков":

    Просто прасе!

    12:06 10.11.2026

  • 3 1914

    5 6 Отговор
    То не бяха кифли по стадиона то не беше грабене на мрежи бутане веселба ся пак ще си останем 5 човека до ходим по мачове

    12:09 10.11.2026

  • 4 Синя София

    12 7 Отговор
    Тоя испанец е пародия на треньор,харесват го само Сираков и Боримиров,жалка картинка,в два мача 7:1 за ЦСКА

    Коментиран от #18

    12:11 10.11.2026

  • 5 Само Левски

    6 8 Отговор
    Левски София е с по-малък бюджет от ЦСКА и Лудогорец , пак се правят чудеса с такъв бюджет. Продаде се нападателя Марин Петков , Сангаре е един наглец и само той остана типичен нападател, а не играе. Срещу ЦСКА тичаше като тюфлек, не знам колко кила в станал.

    Коментиран от #8

    12:15 10.11.2026

  • 6 ФАКТИ

    11 5 Отговор
    ОТБОРЪТ НА МУТРИТЕ.ТАКИ,ШИШИ,БОКО И КОМПАНИЯ. ЧЕРНОТО ТОТО Е И ТЯХНО. ПУКА ИМ ЗА ФЕНОВЕТЕ

    12:20 10.11.2026

  • 7 Разград

    8 3 Отговор
    Сега като паднат от нас и за купата,и за първенството ,направи ще го изгонят.

    Коментиран от #20

    12:24 10.11.2026

  • 8 Мари Петков

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само Левски":

    На Милан ли го продадохте?

    Коментиран от #12

    12:25 10.11.2026

  • 9 никой

    7 4 Отговор
    Левски бие само с купени мачове и то отбори със слаб финансов и игрови ресурс.
    Когато се играе срещу реален противник....куците коне показват колко са куци.
    Треньорът няма вина,той с това разполага.
    Цялото първенство ни е боклук,но Левски копае дъното и срами името на Апостола

    12:27 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    7 1 Отговор
    Трябва да се благодари на Веласкес и да се намери по-добър треньор. Повече от година не е променил нищо в играта на отбора. От тук нататък ще има повече негативи.

    Коментиран от #14

    12:32 10.11.2026

  • 12 Левски София

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мари Петков":

    Не помня на кой го продадоха, въпроса че имаше 10 гола, а сега сме без тези 10 гола. Той обича Левски, имаше желание за игра. Кристиан Димитров, където е бавен защитник и го минават като пътен знак го оставиха.

    12:40 10.11.2026

  • 13 Лопата Орешник

    4 3 Отговор
    След бой в такова дерби със сигурност не са го заобичали повече, обааааче също така със сигурност не трябва бързо да се отричат от него! Изцяло в битката за титлата са! Шампиони са! А в Европа са пред редица европейски грандове! А това последното гарантира и сериозни кинти и сериозно обиграване! Ако за разлика от предишния им пробив , когато бяха в ШЛ и веднага разпродадоха всички, а после изхарчиха за глупости кинтите, този път надградят, имат шанс да стъпят стабилно и да дръпнат много! При това от състояние на пълен нокдаун и почти фалирали! Не съм фен на никой от нашите т.нар. грандове, но на тия посоката им изглежда вярната!

    12:42 10.11.2026

  • 14 Кой да дойде

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Най-добрите треньори от Европа, няма да дойдат в България и кой ще им плаща високата заплата. Даже на Домусчиев не му се дават пари за треньор спечелил титли в западна Европа.

    12:43 10.11.2026

  • 15 Цесекар

    6 0 Отговор
    Не пипайте Веласкес.

    12:44 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 О С Т А В К А

    2 2 Отговор
    От където е дошъл да си ходи. Друг такъв треньор в света няма. С 22 титуляри, два поредни мача няма с един състав, не може да бие Лудогорец и ЦСКА. Срущу Дунав и Добруджа се спасява в 96 минута. Колкото полезен, толкова и вреден , резултата е 00.

    12:49 10.11.2026

  • 18 727272

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Синя София":

    7:2 (4:2 , 3:0)

    12:51 10.11.2026

  • 19 Нулио много бързо ще усети

    3 0 Отговор
    Пътя от "Осанна" до "Разпни го".

    13:01 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Неутрален

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Селяните":

    Този от Разград с нищо не ви обиди.А вие пак почвате с квалификации и нападки.Затова никой не ви харесва.Извън терена сте високомерни,но на терена ви няма никакви.

    13:12 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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