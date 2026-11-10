Арсен Венгер решава тази седмица за президентския пост във ФИФА

Арсен Венгер ще реши през тази седмица дали да се кандидатира за президент на ФИФА и да се изправи срещу настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино. Бившият мениджър на „Арсенал“ е насърчаван от представители на европейския футбол, но все още не е взел окончателно решение.

Според Би Би Си хора, близки до 77-годишния французин, твърдят, че той разглежда предложението сериозно. Венгер не е коментирал публично спекулациите, а европейските футболни ръководители все още обсъждат кой би могъл да бъде най-подходящият съперник на Инфантино.

„Дпа“ съобщава, че крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 ноември. Изборът ще се проведе на конгреса на ФИФА в Рабат, Мароко, на 18 март 2027 г. Инфантино възнамерява да се кандидатира за четвърти мандат.

Европа търси кандидат срещу Инфантино

УЕФА е сред най-острите критици на Инфантино, но до момента не е обявила официално кого ще подкрепи. Венгер е един от обсъжданите варианти, макар че според „Айриш таймс“ той не е определен като окончателен фаворит и се разглеждат и други имена.

Кандидатурата на французина би имала тежест заради дългогодишната му работа във футбола и познанията му за администрацията на ФИФА. От 2019 г. той е директор на централата по глобалното развитие на футбола.

Според Би Би Си част от поддръжниците на Венгер биха приели той да спечели изборите и впоследствие да се оттегли, преди да изкара пълен четиригодишен мандат. Причината е възрастта му и въпросът дали би могъл да ръководи организацията в по-дългосрочен план.

Спорът около търговския план на ФИФА

Политическата позиция на Инфантино беше разклатена през лятото след план за продажба на дял от търговските права на световното първенство на частни инвеститори. Проектът беше оттеглен през август след съпротива от няколко континентални конфедерации, включително УЕФА.

Венгер заяви, че не е участвал в подготовката на плана и първоначално е научил за него от медиите. „Решението да бъде оттеглен проектът беше абсолютно необходимо и безспорно“, каза той, като подчерта, че вярва в независима ФИФА, която работи с ангажираност, прозрачност и почтеност.

Инфантино обаче запазва подкрепа в Южна Америка, Африка и Азия, което прави евентуалната кандидатура на Венгер трудна, но значима за изборната битка. Сред вече заявените кандидати е Кодзо Ташима, почетен президент на Японската футболна асоциация.

Източници: sports.yahoo.com, irishtimes.com, ca.sports.yahoo.com