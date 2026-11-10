Загуба за Евгени Панев и Габриела Стоева в Япония

Евгени Панев и Габриела Стоева отпаднаха от надпреварата при смесените двойки на турнира по бадминтон от сериите „World Tour Super 500“ в японския град Кумамото. Състезанието е с награден фонд от 500 хиляди долара.

Българският тандем отстъпи на представителите на Хонконг Ю Зжъжуей Джери и Це Ин Сует със 7:21, 13:21.

В следващия ден предстоят още два двубоя с българско участие. Сестрите Стефани и Габриела Стоеви, които са поставени под №7 в схемата, ще се изправят срещу корейките Ким Ю-джунг и Ли Ю-лим. Калояна Налбантова пък ще играе в турнира на единично срещу канадката Мишел Ли.

Междувременно четирима български национали ще участват в международния турнир от категория „International Challenge“ в Дъблин, Ирландия, който започва утре.

Страната ни ще бъде представена от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Димитър Янакиев и Илиян Стойнов.

Янакиев и Стойнов ще започнат участието си в квалификациите на сингъл, а освен това ще се състезават заедно при мъжките двойки.

В основната схема при жените Гергана Павлова ще има за първа съперничка германката Миранда Уилсън. Христомира Поповска пък ще се изправи срещу поставената под №2 Ивон Ли, също от Германия.