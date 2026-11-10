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Алекс Грозданов блесна с 100% успеваемост в нападение при нова победа на Богданка ЛУК
  Тема: Български спортни успехи

Алекс Грозданов блесна с 100% успеваемост в нападение при нова победа на Богданка ЛУК

10 Ноември, 2026 15:27 452 0

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Българският център се представи безупречно в атака

Алекс Грозданов блесна с 100% успеваемост в нападение при нова победа на Богданка ЛУК - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов имаше основен принос за поредния успех на своя Богданка ЛУК (Люблин) в полската ПлюсЛига. Българският център се представи безупречно в атака при гостуването на Енерга Индикпол АЗС (Олщин), спечелено от неговия тим с 3:1 гейма (25:18, 25:21, 23:25, 25:20).

Двубоят от петия кръг на първенството се проведе в зала „Урания“ пред 4030 зрители и продължи 96 минути.

Грозданов започна като титуляр и остана на игрището през всичките четири части. Националът демонстрира изключителна ефективност в нападение, като реализира и четирите си атаки, без да допусне нито една грешка. Така той постигна 100% успеваемост в този елемент от играта.

Към четирите успешни нападения българският волейболист добави и две точки от блокада. Така центърът приключи срещата с общо шест точки и положителен коефициент на полезно действие от +5.

Убедителното представяне на Грозданов помогна на Богданка ЛУК да продължи успешната си серия в полския шампионат.


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