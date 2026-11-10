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Всички ключови фигури в Локомотив София на важна среща

Всички ключови фигури в Локомотив София на важна среща

10 Ноември, 2026 16:28 344 0

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До съвсем скоро основен фаворит за поста старши треньор беше Георги Донков, но плановете на ръководството изглежда са се променили

Всички ключови фигури в Локомотив София на важна среща - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Важна среща за бъдещето на Локомотив София се провежда в момента, научи Gong.bg. На нея присъстват всички ключови фигури в клуба, като се очаква в близко време да стане ясно кой ще застане начело на изпадналия в сериозна криза отбор.

До съвсем скоро основен фаворит за поста беше Георги Донков, но плановете на ръководството изглежда са се променили. Според информацията шефовете на „железничарите“ са се насочили към Гьоко Хаджиевски – специалиста, който преди година успя да спаси Спартак Варна от изпадане.

Бившият наставник на ЦСКА в момента е без работа, след като изненадващо се раздели с варненския тим в началото на настоящия сезон.

Локомотив София стартира кампанията с високи амбиции и Любослав Пенев начело на отбора. Резултатите обаче не оправдаха очакванията, а столичани се намират на последното място в efbet Лига. Предстоящото решение на ръководството трябва да даде нова посока на тима в опита му да излезе от тежката ситуация.


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