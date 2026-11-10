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Ботев Пловдив: "Потресени сме от трагедията"

Ботев Пловдив: "Потресени сме от трагедията"

10 Ноември, 2026 17:24 524 3

  • ботев пловдив-
  • катастрофа-
  • тракия-
  • автомагистрала

Клубът изказа съболезнования

Ботев Пловдив: "Потресени сме от трагедията" - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Ботев Пловдив изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

"Потресени сме от трагедията, която почерни толкова много семейства.

В този изключително тежък момент мислите ни са с пострадалите, които продължават да се борят за живота си.

Призоваваме всеки, който има възможност да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен", се казва в обръщение от клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Араб

    0 2 Отговор
    Ами защо гласувахте за Румен Радев ??????

    Коментиран от #2, #3

    17:26 10.11.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Араб":

    Румен Радев е от ЦСКА.

    17:28 10.11.2026

  • 3 А де?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Араб":

    Ти що не се кандидатира?☹️

    17:57 10.11.2026

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