Ботев Пловдив: "Потресени сме от трагедията"

От Ботев Пловдив изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
"Потресени сме от трагедията, която почерни толкова много семейства.
В този изключително тежък момент мислите ни са с пострадалите, които продължават да се борят за живота си.
Призоваваме всеки, който има възможност да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен", се казва в обръщение от клуба.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Араб
Коментиран от #2, #3
17:26 10.11.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Бай Араб":Румен Радев е от ЦСКА.
17:28 10.11.2026
3 А де?
До коментар #1 от "Бай Араб":Ти що не се кандидатира?☹️
17:57 10.11.2026