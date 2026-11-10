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Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес

Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес

10 Ноември, 2026 17:43 523 5

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  • любовна връзка

Българският тенисист направи любопитно признание

Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Истинска еуфория съпътства пристигането на Григор Димитров и половинката му Ейса Гонсалес в Мексико Сити. Десетки журналисти посрещнаха звездната двойка на летището, а българският тенисист направи любопитно признание, свързано с бъдещето на връзката им.

Ейса е подготвила специална програма за Гришо в родния си град, чрез която иска да го запознае с местната култура и традиции. Актрисата обясни, че се е прибрала именно за да могат Димитров и нейното семейство да прекарат повече време заедно.

Сред планираните занимания е дегустация на традиционни мексикански ястия, както и необичайно преживяване – ритуал за пречистване с шаман в центъра на столицата.

Церемонията е сред познатите местни атракции. По време на нея хора, облечени в традиционни цветни одежди и украсени с пера, използват ароматни билки, за да прогонят негативната енергия и да привлекат положителна.

Разбира се, журналистите не пропуснаха да попитат двойката каква е следващата стъпка във връзката им и дали планират сватба. Ейса отговори с усмивка: „Не се поддавай на напрежението, скъпи!“

Димитров обаче не избегна темата и призна, че двамата вече са обсъждали подобна възможност.

„Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи“, заяви българският тенисист, подхранвайки очакванията за предстояща сватба.



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  • 1 Ганка

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    Тя има проблеми и няма да ти роди деца

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  • 2 Да, да

    1 1 Отговор
    Голям смях!

    17:48 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор
    Мексико, да не свърши като Боевски?

    17:55 10.11.2026

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