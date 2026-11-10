Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес

Истинска еуфория съпътства пристигането на Григор Димитров и половинката му Ейса Гонсалес в Мексико Сити. Десетки журналисти посрещнаха звездната двойка на летището, а българският тенисист направи любопитно признание, свързано с бъдещето на връзката им.
Ейса е подготвила специална програма за Гришо в родния си град, чрез която иска да го запознае с местната култура и традиции. Актрисата обясни, че се е прибрала именно за да могат Димитров и нейното семейство да прекарат повече време заедно.
Сред планираните занимания е дегустация на традиционни мексикански ястия, както и необичайно преживяване – ритуал за пречистване с шаман в центъра на столицата.
Церемонията е сред познатите местни атракции. По време на нея хора, облечени в традиционни цветни одежди и украсени с пера, използват ароматни билки, за да прогонят негативната енергия и да привлекат положителна.
Разбира се, журналистите не пропуснаха да попитат двойката каква е следващата стъпка във връзката им и дали планират сватба. Ейса отговори с усмивка: „Не се поддавай на напрежението, скъпи!“
Димитров обаче не избегна темата и призна, че двамата вече са обсъждали подобна възможност.
„Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи“, заяви българският тенисист, подхранвайки очакванията за предстояща сватба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганка
17:46 10.11.2026
2 Да, да
17:48 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
17:55 10.11.2026