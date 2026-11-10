Григор Димитров заговори за сватба с Ейса Гонсалес

Истинска еуфория съпътства пристигането на Григор Димитров и половинката му Ейса Гонсалес в Мексико Сити. Десетки журналисти посрещнаха звездната двойка на летището, а българският тенисист направи любопитно признание, свързано с бъдещето на връзката им.

Ейса е подготвила специална програма за Гришо в родния си град, чрез която иска да го запознае с местната култура и традиции. Актрисата обясни, че се е прибрала именно за да могат Димитров и нейното семейство да прекарат повече време заедно.

Сред планираните занимания е дегустация на традиционни мексикански ястия, както и необичайно преживяване – ритуал за пречистване с шаман в центъра на столицата.

Церемонията е сред познатите местни атракции. По време на нея хора, облечени в традиционни цветни одежди и украсени с пера, използват ароматни билки, за да прогонят негативната енергия и да привлекат положителна.

Разбира се, журналистите не пропуснаха да попитат двойката каква е следващата стъпка във връзката им и дали планират сватба. Ейса отговори с усмивка: „Не се поддавай на напрежението, скъпи!“

Димитров обаче не избегна темата и призна, че двамата вече са обсъждали подобна възможност.

„Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи“, заяви българският тенисист, подхранвайки очакванията за предстояща сватба.