Левски се разделя с Оливер Камдем?

Десният защитник на Левски Оливер Камдем може да напусне „Герена“, съобщава африканското издание „Africafoot“. Според информацията камерунският национал вече не попада в плановете на клуба и няма да получи предложение за удължаване на договора си, който изтича през юни 2027 година.

Изданието твърди, че бранителят вече проучва възможностите си за продължаване на кариерата в друг отбор. Нещо повече – неговите агенти искат да организират трансфер още през зимния прозорец. Интерес към футболиста има от клубове в Турция и Португалия.

Ситуацията на Камдем в Левски се усложни сериозно през настоящия сезон. Той е записал едва 128 минути игрово време и постепенно загуби доверието на старши треньора Хулио Веласкес.

Камерунският футболист е трети избор за позицията на десен защитник след Алдаир и Хевертон, което допълнително поставя под въпрос бъдещето му при „сините“.

Бившият бранител на Локомотив Пловдив дори не попадна в групата на Левски за дербито срещу ЦСКА, въпреки че не е имал здравословни проблеми.

Засега няма официално потвърждение от страна на Левски за предстояща раздяла с Камдем.