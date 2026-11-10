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Левски се разделя с Оливер Камдем?

Левски се разделя с Оливер Камдем?

10 Ноември, 2026 18:19 650 1

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Камерунецът вече си търси нов отбор

Левски се разделя с Оливер Камдем? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десният защитник на Левски Оливер Камдем може да напусне „Герена“, съобщава африканското издание „Africafoot“. Според информацията камерунският национал вече не попада в плановете на клуба и няма да получи предложение за удължаване на договора си, който изтича през юни 2027 година.

Изданието твърди, че бранителят вече проучва възможностите си за продължаване на кариерата в друг отбор. Нещо повече – неговите агенти искат да организират трансфер още през зимния прозорец. Интерес към футболиста има от клубове в Турция и Португалия.

Ситуацията на Камдем в Левски се усложни сериозно през настоящия сезон. Той е записал едва 128 минути игрово време и постепенно загуби доверието на старши треньора Хулио Веласкес.

Камерунският футболист е трети избор за позицията на десен защитник след Алдаир и Хевертон, което допълнително поставя под въпрос бъдещето му при „сините“.

Бившият бранител на Локомотив Пловдив дори не попадна в групата на Левски за дербито срещу ЦСКА, въпреки че не е имал здравословни проблеми.

Засега няма официално потвърждение от страна на Левски за предстояща раздяла с Камдем.


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  • 1 Ахааа

    1 1 Отговор
    Не е само Камдем за гонене! Да се чуди човек, какво правят хора като Мубарик, Кусо, Сентейс и още няколко недоразумения в отбора!? Но не е луд , който яде баницата, а този, който му я дава.....

    18:34 10.11.2026

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