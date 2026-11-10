Барселона е притеснена от завръщането на Рафиня в националния отбор на Бразилия

Рафиня отново ще защитава цветовете на Бразилия, след като селекционерът Карло Анчелоти го включи в състава за предстоящите приятелски срещи с Япония и Сингапур на 14 и 17 ноември. Повиквателната на нападателя обаче предизвиква безпокойство в Барселона заради честите му мускулни проблеми, съобщава „Globo“.

От началото на годината бразилецът е получил три контузии по време на ангажиментите си с националния тим. Именно поради тази причина каталунският клуб поддържа постоянен контакт с Бразилската футболна конфедерация. Двете страни обсъждат натоварването на футболиста и времето, което той трябва да прекарва на терена.

Последният подобен случай датира от септември, когато Рафиня почувства болки в дясното бедро по време на контролата срещу Австралия и беше заменен още на почивката. Медицинските прегледи установиха лек мускулен оток, а впоследствие бразилската федерация го освободи от състава за следващия двубой срещу Индия.

След този проблем една от водещите фигури в състава на Барселона пропусна няколко срещи на клубния си тим. В последвалите мачове срещу Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също се забелязваше, че не е в оптималното си физическо състояние.

В Барселона се надяват този път Рафиня да премине през ангажиментите си с Бразилия без нови здравословни проблеми.