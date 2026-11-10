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Барселона е притеснена от завръщането на Рафиня в националния отбор на Бразилия

Барселона е притеснена от завръщането на Рафиня в националния отбор на Бразилия

10 Ноември, 2026 19:33 509 1

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Повиквателната на нападателя предизвиква безпокойство в каталунския тим

Барселона е притеснена от завръщането на Рафиня в националния отбор на Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рафиня отново ще защитава цветовете на Бразилия, след като селекционерът Карло Анчелоти го включи в състава за предстоящите приятелски срещи с Япония и Сингапур на 14 и 17 ноември. Повиквателната на нападателя обаче предизвиква безпокойство в Барселона заради честите му мускулни проблеми, съобщава „Globo“.

От началото на годината бразилецът е получил три контузии по време на ангажиментите си с националния тим. Именно поради тази причина каталунският клуб поддържа постоянен контакт с Бразилската футболна конфедерация. Двете страни обсъждат натоварването на футболиста и времето, което той трябва да прекарва на терена.

Последният подобен случай датира от септември, когато Рафиня почувства болки в дясното бедро по време на контролата срещу Австралия и беше заменен още на почивката. Медицинските прегледи установиха лек мускулен оток, а впоследствие бразилската федерация го освободи от състава за следващия двубой срещу Индия.

След този проблем една от водещите фигури в състава на Барселона пропусна няколко срещи на клубния си тим. В последвалите мачове срещу Пари Сен Жермен и Реал Мадрид също се забелязваше, че не е в оптималното си физическо състояние.

В Барселона се надяват този път Рафиня да премине през ангажиментите си с Бразилия без нови здравословни проблеми.


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  • 1 Василеску

    0 0 Отговор
    Рафиня е най-добрият футбалист в света за момента. А за 2025-а година, та и за 2024-а трябваше да му дадат Златната топка. Родри ряпа да яде пред него. И Ямял има още хляб да яде. Най-доброто позиционеране в играта прави Рафиня, другите работи си ги може като всички велики бразилци досига с Р. Ривалдо, Роналдо, Ромарио, Роналдиньо, Робиньо (нищо, че е в затвора), Ривелиньо иоще...

    20:09 10.11.2026

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