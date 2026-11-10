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Ирак спря самолета на националния отбор на Иран заради санкциите на САЩ
  Тема: Иранската криза

Ирак спря самолета на националния отбор на Иран заради санкциите на САЩ

10 Ноември, 2026 19:49 630 4

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  • международен футбол

Футболистите ще продължат пътуването си до Басра с автобуси или друг сухопътен транспорт

Ирак спря самолета на националния отбор на Иран заради санкциите на САЩ - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иракските власти не разрешиха на самолет, превозващ националния футболен отбор на Иран, да кацне на летище „Басра“. Причината са санкциите на САЩ срещу ирански авиокомпании, съобщава „Ройтерс“.

По информация на източник, цитиран от служител на иранското консулство в Басра, самолетът е бил принуден да се върне в Иран, където е кацнал на летище „Абадан“. Оттам футболистите ще продължат пътуването си до Басра с автобуси или друг сухопътен транспорт.

Иранският национален тим трябва да участва в приятелски турнир с четири отбора, който ще се проведе в Ирак. Освен домакините и иранците, в надпреварата ще се включат още националните селекции на Ливан и Палестина.

Първата среща на Иран е насрочена за 14 ноември срещу Палестина, а на 17 ноември тимът ще се изправи срещу домакините от Ирак.

САЩ наложиха санкции на ирански авиокомпании и организации, свързани с авиационния сектор, на 8 септември. Впоследствие американският министър на финансите Скот Бесент предупреди, че ограниченията могат да засегнат и летища и компании, които обслужват самолети на Иран.

В края на септември Ирак вече предприе мерки, като прекрати полетите на ирански авиокомпании до няколко свои летища.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    И ти ли Бруте?!

    19:58 10.11.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 0 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли? Ирак са жалки нихилистчета предатели и креатури на сащ и Израел

    20:02 10.11.2026

  • 4 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Ирак май хапят дръвцето.

    20:03 10.11.2026

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